Erheblichen Widerstand leistete ein 19-jähriger Oelder bei einem polizeilichen Einsatz am Montag gegen 23 Uhr am Amselweg in Ahlen. Der junge Mann beging sowohl am Nachmittag als auch am Abend eine Körperverletzung zum Nachteil einer 18-Jährigen. Während die Polizei vor Ort war, verhielt sich der Heranwachsende sehr aggressiv. Polizeilichen Aufforderungen kam er nicht nach. Als die Beamten den Oelder zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam nehmen wollten, versuchte er, die Maßnahme durch Treten und Stoßen zu verhindern. Daraufhin fesselten die Einsatzkräften den offensichtlich alkoholisierten und unter Drogeneinfluss stehenden 19-Jährigen. Für den Nachweis darüber ließen die Beamten dem Tatverdächtigen Blutproben entnehmen. Die Polizisten leiteten gegen den Heranwachsenden ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung, des Widerstand und des Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz ein. Da der Oelder die Einsatzkräfte permanent beleidigte, gab es den Verstoß noch dazu.