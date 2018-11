100 Seiten rund um Willi Stroband

Pfarrer Willi Stroband gehört zu den Originalen Ahlens. In eineinhalb Wochen wird sogar ein Buch über ihn erscheinen: „Pastor Willi Stroband – Pfarrer auf Augenhöhe“, so der Titel, wurde der Ahlenerin Ilse Blomberg geschrieben.

Die Begegnung zwischen der ehemaligen Grundschullehrerin und Pfarrer Willi Stroband in der Vorhelmer Augustin-Wibbelt-Schule im Jahr 2003 war nur flüchtig. Als Willi Stroband aber Ilse Blombergs Tochter beerdigte, kam bei ihr der Wunsch auf, mit ihm Kontakt zu halten. Es entstand eine tiefe Freundschaft zwischen beiden und letztlich hegte Ilse Blomberg den Wunsch, ein Buch über den beliebten Pfarrer zu schreiben.

Schon seit 2008 hat Ilse Blomberg Texte über Willi Stroband gesammelt, schrieb aber auch eigene Begebenheiten mit ihm auf. „Das ist eine Fortschreibungsgeschichte zu den Begegnungsgeschichten, die ich sonst schreibe“, charakterisiert Ilse Blomberg das Buch.

Auch Frank Krümmer, Geschäftsführer des Anno Verlags sieht es so: „Es ist keine klassische Biografie, sondern es wirft Schlaglichter aus verschiedenen Blickwinkeln auf Willi Stroband“. Wobei jedes Kapitel in sich abgeschlossen ist.

Als Ilse Blomberg im Frühjahr ohne Wissen Willi Strobands Frank Krümmer ihre Buchplanung vortrug, zeigte der sich sofort aufgeschlossen. Der Pfarrer selbst stimmte den Planungen dann während eines Essens zu. Ilse Blomberg: „Ich muss Willi danken, dass er mich nicht gehindert hat, dieses Buch zu schreiben.“

Den Untertitel „Pfarrer auf Augenhöhe“ ist aus den Alltagserfahrungen Ilse Blombergs entstanden: „Willi ist einer, der zur Verfügung steht.“ Was der Pastor bestätigt: „Ich bin der einzige Pfarrer, der im Internet seine Handynummer angegeben hat.“ Es komme schon mal vor, dass er für das Brötchenholen eine Dreiviertelstunde brauche, so viele Gespräche führe er dabei. Während der Pfarrkrise in St. Bartholomäus, als Willi Stroband als einziger Pfarrer blieb, habe sich in vielen Gesprächen auch ein intensives Verhältnis zu Weihbischof Zekorn entwickelt. Der ließ es sich nicht nehmen, ein Grußwort zu dem Buch zu schreiben. 35 Fotos finden sich ebenfalls in dem Buch wieder, einige sogar in einem eigenen Kapitel.

Der Öffentlichkeit wird das Buch am Sonntag, 25. November, um 16 Uhr in der Familienbildungsstätte von Willi Stroband und Ilse Blomberg vorgestellt. Winfried Appel umrahmt die Veranstaltung musikalisch, Gerd Buller und Frank Krümmer begleiten sie mit Grußworten.

Das Buch hat einen Umfang von 100 Seiten, es wurde eine große Schrift gewählt. Es kostet 12,95 Euro und wird in der Mayerschen Buchhandlung und auch bei Amazon erhältlich sein. Die ersten Exemplare gibt es schon bei der Buchvorstellung, auch Signierungen sind dort möglich.