Ein bisschen unheimlich ist es einigen kleinen Kindergartenkindern schon, als am Dienstagvormittag im Jugendzentrum Ost das Licht gedämmt wird und die Musik einsetzt. Aber der Grusel verfliegt schnell, denn es ist einfach zu lustig, wie plötzlich zwei Fußpaare unter einer Decke hervorlugen, sich in die Luft strecken und anfangen zu wackeln.

Die beweglichen Füße gehören den Tänzerinnen Stephanie Roser und Luciana Mugei, die gemeinsam mit Anton Heinz und Choreographin Nina Kurzeja die „rasant“-Tanzwochen für junges Publikum ins JZ Ost bringen. Ihr Tanzstück mit dem Titel „2+2=4“ ist die letzte Veranstaltung für die „Ahlener Kulturknirpse“ in diesem Jahr.

Die Kulturknirpse sind Kinder von zwei bis sechs Jahren in den Kindertagesstätten, sozusagen die Vorstufe der Kulturstrolche in der Grundschule. Kati Peterleweling von der städtischen Koordinierungsstelle Kulturelle Bildung hat die Veranstaltungsreihe geplant und den kleinen Mädchen und Jungen von Literatur über Theater und Musik in diesem Jahr damit einiges geboten.

Zum Abschluss gibt‘s nun Tanz. Zeitgenössischen Tanz um genau zu sein. Choreographin Nina Kurzeja hat zwar eine klassische Tanzausbildung genossen, wechselte aber schnell ins moderne Fach: „Und seit 2011 mache ich Kinderstücke“, erklärt sie, dass ihr das junge Publikum besonders am Herzen liegt. Es gehe ihr darum, kleinen Mädchen und Jungen das Anliegen vom zeitgenössischen Tanz zu vermitteln. Denn der erzählt auch immer eine Geschichte.

Nina Kurzeja ist künstlerische Leiterin der gemeinnützigen Unternehmensgesellschaft Blomst in Stuttgart, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Tanzkultur zu den Kleinen zu bringen. Dabei bekommen die Kinder nicht nur etwas zu sehen, sondern sie dürfen auch Mitmachen. In einem kleinen Workshop lernen die Mädchen und Jungen anschließend die Moves, die vorher die Profitänzerinnen auf die Bühne gebracht haben. Mit dabei sind die Kitas Lilienthalweg, Wichernkita, Auf der Geist, St. Johannes Nepomuk, Wetterweg und Menzelstraße mit rund 200 Kindern.