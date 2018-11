Damit der Geburtstag geheim bleibt

Nach den Bestimmungen des Bundesmeldegesetzes haben Bürger die Möglichkeit, Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus dem Melderegister an andere Stellen zu erheben. Widersprüche können dem Bürgerservice der Stadt Ahlen jederzeit schriftlich mitgeteilt werden.

Wahlwerbung

Die Stadt darf laut Bundesmeldegesetz als Meldebehörde Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene Auskünfte aus dem Melderegister erteilen. „Die Auskunft umfasst den vollständigen Namen, den akademischen Titel und die derzeitige Anschrift“, heißt es in dem Gesetz. Die Auswahl ist an das Lebensalter der betroffenen Wahlberechtigten gebunden. Geburtsdaten werden in diesem Fall nicht weitergegeben. Der Empfänger der Daten darf diese nur für die Wahlwerbung nutzen und ist verpflichtet, diese Daten spätestens einen Monat nach der Wahl zu löschen.

Auch die Bundeswehr kann Daten von der Stadt anfordern, um einem bestimmtem Personenkreis Informationsmaterial für den freiwilligen Wehrdienst zu übermitteln. Dafür darf die Stadt Daten von deutschen Staatsangehörigen herausgeben, die im Jahr darauf 18 Jahre alt werden. Zu den Daten gehören der Name und die Anschrift.

Religionsgemeinschaften sind ebenfalls berechtigt, Daten anzufordern. Die Datenübermittlung umfasst „auch die Familienangehörigen (Ehegatten, minderjährige Kinder und die Eltern von minderjährigen Kindern), die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft angehören“. Übermittelt werden in diesem Fall der aktuelle Name, der frühere Name, Geburtsdatum und -ort, Geschlecht und Anschrift.

Daten zu runden Geburtstagen oder Ehejubiläen darf die Stadt an Mandatsträger sowie an Presse und Rundfunk herausgeben. „Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum“, heißt es im Bundesmeldegesetz weiter. Außerdem haben Adressbuchverlage die Möglichkeit, Daten für die Herstellung von Adressbüchern in Buchform Namen, Doktortitel und Anschriften der Bürger zu erhalten.

Formular im Bürgerservice erhältlich

Wer nicht will, dass seine Daten in diesen Fällen herausgegeben werden, muss laut Carsten Rheker vom Bürgerservice einen „Antrag auf Einrichtung einer Übermittlungssperre“ stellen. Ein entsprechendes Formular sei im Bürgerservice-Büro erhältlich. Dieses könne auch formlos geschehen, müsse aber auf jeden Fall schriftlich beim Bürgerservice eingereicht werden. „Wenn jemand auf diese komplizierte Formulierung verzichtet und nur einen Widerspruch gegen die Datenweitergabe einreicht, reicht das auch aus“, erklärt Rheker. Das Gesetz gibt es seit 2015, aber nur wenige Bürger haben laut Rheker von ihrem Widerrufsrecht bisher bereits Gebrauch gemacht. Der Widerspruch kann auch nur einige Berechtigte von der Datennutzung ausschließen.