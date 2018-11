Vierbeiner spurlos verschwunden

Die beiden Ahlener Familien Röhrborn und Schulze Henne bangen um ihre Hunde. Am 19. Oktober verschwand die Foxhound- Hündin Clover spurlos vom Grundstück der Familie Röhrborn am Oestricher Weg und seit dem Abend des 7. November wird Mischlingsrüde Teddy vermisst, berichtet Friederike Schulze Henne. Beide Familien leben nur etwa drei Kilometer voneinander entfernt. „Wir wundern uns, dass keiner der beiden Hunde seither gesehen worden ist“, zeigt sich Friederike Schulze Henne ratlos.

Die Vierbeiner sind wie vom Erdboden verschluckt. Zwar zogen die beiden Hunde auch mal alleine los, kamen jedoch bisher immer schnell zurück. „Sie waren nie bissig oder aggressiv“, versichert die Hundehalterin.

Die ersten Gedanken der Besitzer bezogen sich auf die Jägerschaft, besonders aufgrund der derzeit stattfindenden Treibjagden. Doch nach Gesprächen mit den Jägern stand fest, dass die Tiere garantiert nicht vor die Flinte gekommen sind. Beiden Familien wurde von den hiesigen Jägern ganz klar versichert, dass keinesfalls auf die Hunde geschossen worden sei.

Die Familien versuchen alles, um ihre Lieblinge wiederzufinden. „Wir haben Flugblätter verteilt und aufgehängt, uns an die Polizei gewandt und auch die umliegenden Tierheime kontaktiert“, so Andrea Röhrborn. Auch die sozialen Medien werden genutzt.

Die Kinder der Familie Schulze Henne vermissen ihren treuen Freund Teddy sehr und zerbrechen sich den Kopf, was passiert sein könnte. Auch Clover wird nicht nur von Familie Röhrborn schmerzlich vermisst. Die Hündin ist auch der Lichtblick vieler Senioren in den Wohneinrichtungen. Dort verbreitet sie als ausgebildete und zertifizierte Besuchshündin den Bewohnern regelmäßig viel Freude im Alltag, berichten die Besitzer. Der Einschnitt in das Leben der beiden Familien ist tiefgreifend. „Seit dem Verschwinden des Hundes können wir keinen klaren Gedanken mehr fassen“, so beschreibt es Friederike Schulze Henne.

Beide Familien widmen derzeit die gesamte Freizeit der Suche nach ihren Lieblingen, von denen nach wie vor jede Spur fehlt. „Es ist, als ob ein Familienmitglied vermisst wird. Es fehlt halt einer.“ Beide Familien versprechen ei­ne Belohnung von jeweils 1000 Euro, falls jemand helfen kann, die Tiere ausfindig zu machen.

Sollte jemand einen der hübschen Hunde – besonders Teddy ist sehr zutraulich – mit nach Hause genommen haben, hoffen die Familien inständig, dass man den oder die Finder durch die Berichterstattung aufmerksam gemacht hat.

Wer etwas über den Verbleib der Hunde weiß, wird dringend gebeten, sich per E-Mail bei Familie Röhrborn unter a.kindler-roehrborn@gmx.net ober bei Familie Schulze Henne unter freddy_schulzeh@gmx.de zu melden.