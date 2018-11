Maury: „Moltkestraße ist zu eng für alle“

In der Theorie gut, in der Praxis gescheitert: Was Martina Maury seit der Umsetzung des Radverkehrskonzepts an der Moltkestraße beobachtet, hält sie für nicht mehr hinnehmbar. Die Zeit der „Gewöhnungsphase“ ist vorbei, meint sie, und hat die gravierendsten Probleme jetzt in einem Brief an Bürgermeister Dr. Alexander Berger formuliert.

„Die Fahrbahn ist für eine geordnete Begegnung von Radfahrern und motorisierten Verkehrsteilnehmern einfach zu schmal“, sagt die Ratsfrau der Bürgerlichen Mitte Ahlen (BMA) im „AZ“-Gespräch. „Laut Konzept sollen sich alle Verkehrsteilnehmer mit Rücksicht begegnen und dadurch zur Entschleunigung beitragen. Statt Rücksicht gibt es Ratlosigkeit, statt Entschleunigung häufig Stillstand – weil die enge Straße es einfach nicht hergibt“, so Maury. „Wir haben Gefahrenstellen und Ärgernisse, die wir hier vorher nicht hatten. Dabei sollte doch alles besser werden.“ Nicht nur für Zweiradfahrer gibt‘s Engpässe: Anwohner haben beim Verlassen ihrer Einfahrten ebenfalls mehr Probleme als früher, belegten Gespräche.

Konkret benennt die BMA-Vertreterin zwei Beobachtungen, die für sie symbolisch den Alltag auf der Moltke­straße charakterisieren. So untermauert sie mit Fotos, wie ein Bus in Richtung Lütkeweg unterwegs ist und dabei die Spur des Radweges touchiert. „Ein Radfahrer kam kurz darauf an der Einmündung entgegen, der Bus musste stehenbleiben, der Verkehr staute sich zurück.“ Da sowohl Bus- als auch Radfahrer auf dem Recht der Straßennutzung beharrten, sei es zur Diskussion gekommen. „Nach einer gefühlten Ewigkeit zog natürlich der Radfahrer den Kürzeren, denn der Bus konnte gar nicht mehr rückwärts bis zur Bahnunterführung zurücksetzen, um den Radfahrer ansatzweise vorbeizulassen, denn bis dahin staute sich ja bereits der nachfolgende Autoverkehr.“

Die zweite Situation erlebte Martina Maury mit dem Bus „R 51 – Vorhelm-Tönnishäuschen“. Dieser habe am Montag, 12. November, um 11.24 Uhr die Moltkestraße stadtauswärts befahren. „Wieder war erkennbar, dass er die Markierung des Radweges mitnutzen musste, um die Straße so zu passieren, dass geparkte Fahrzeuge am rechten Rand nicht beschädigt wurden. Und wieder kam ein Radfahrer entgegen.“ Bevor Bus und Radfahrer sich begegneten, habe der Radfahrer lieber gleich am abgesenkten Bordstein des Parkplatzes „Arbeitsamt“ auf den Bürgersteig gewechselt – und sei „Slalom um die Fußgänger gefahren“.

Maury formuliert im Brief ans Rathaus folgende Fragen: „Als Ratsmitglied wurde mir auf Nachfrage bei der Vorstellung des Radkonzeptes erklärt, dass die Moltke­straße für eine Begegnung von Bus oder Lkw und Radfahrer auskömmlich breit ist. Wieso ist dies in der Realität nicht sichtbar? Wer hat sich wem in einer derartigen Situation unterzuordnen?“

Verärgert ist die Politikerin darüber, dass ihr jenes Konzept von der Verwaltung als „durchweg positiv für Radfahrer“ verkauft wurde. „Fahrradverkehr mit mehr Sicherheit und Komfort“ seien die Schlagworte gewesen; oder auch „Verkehrskonzept, das die Interessen von Fußgängern und Radfahrern mehr in den Mittelpunkt rückt“. Innerhalb des neuen Verkehrssystems werde der Radfahrer bewusster wahrgenommen, aber: „Was nützt ihm das, wenn er trotzdem nicht sicher am motorisierten Verkehr vorbeikommt?“, fragt Maury. „Da ein Bus nicht in der Lage ist, bis zur Bahnunterführung zurückzusetzen, damit der Radfahrer anständig vorbeikommt, zieht der Radfahrer immer den Kürzeren und muss auf den Gehweg ausweichen. Ist dies Sinn und Zweck?“

Freie Fahrt für Radfahrer? In vielen Fällen gar nicht möglich . . . Foto: Christian Wolff

Und so stellt die BMA-Frau abschließend die Frage, ob das Radfahrkonzept an dieser Stelle als gescheitert angesehen werden müsse, „da zwischen geplanter Theorie und Praxis Welten liegen“. Leserbriefe der vergangenen Wochen bestärkten sie in dieser Ansicht.

In der nächsten Sitzung des Stadtplanungs- und Bauausschusses soll es nach Wunsch der BMA eine schriftliche wie mündliche Erläuterung zu der Situation geben.