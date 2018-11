Er ist nun im Ruhestand, was eine gute Gelegenheit ist, mal nicht nur über weltgeschichtliche Ereignisse zu schreiben, sondern über sich selbst. Der vor allem durch seine ZDF-Dokumentationen „History“ bekannte Historiker Guido Knopp stellte am Dienstagabend in der VHS-Reihe „Autoren lesen“ sein Buch „Meine Geschichte“ vor.

Guter Geschichtslehrer

„Ich hatte einen guten Geschichtslehrer“, nannte Guido Knopp gleich zu Beginn im Gespräch mit Moderatorin Lisa Voss-Loermann einen der Gründe, warum ihn Geschichte so fasziniert. Und dass er schon früh Fernsehen machen wollte, erfuhren seine Zuhörer und Zuhörerinnen in der voll besetzten Mayerschen Buchhandlung, auch wenn er zunächst den Weg über die Printmedien Frankfurter Allgemeine Zeitung und Welt am Sonntag einschlug. Dass es beim ZDF Anfang der 1980er Jahre keine Redaktion für Historisches gab, kam ihm dann zugute.

Foto: Ralf Steinhorst

Guido Knopp schilderte in seiner Lesung, wie er als Frankfurter Student erstmals Zeitzeuge eines bedeutenden Ereignisses wurde. Beim sogenannten „Busenattentat“ der 1968er Bewegung auf Professor Theodor Adorno war er zufällig dabei. Damals führten Daniel Cohn Bendit und Joschka Fischer in Frankfurt die Studentenbewegung an.

„ Während wir Geschichte drehten, wurde Geschichte gemacht. Während wir Geschichte drehten, wurde Geschichte gemacht. “ Guido Knopp

Zeitgeschichte erlebte er hautnah, inzwischen als Mitarbeiter des ZDF, auch beim Solidarność-Streik 1980 in Danzig. „Während wir Geschichte drehten, wurde Geschichte gemacht“, schilderte Guido Knopp seine Erlebnisse. Den Arbeiterführer Lech Walesa traf er danach mehrmals, der habe sich in Gesprächen selbst überrascht darüber gezeigt, dass die Sowjetarmee nicht eingeschritten war.

Foto: Ralf Steinhorst

Mitte der 1980er Jahre lag der Schwerpunkt von Guido Knopps Arbeit auf der Sowjetunion, dementsprechend viele Aufenthalte und hochrangige Gesprächspartner hatte er dort. „Je mehr Telefone jemand auf dem Schreibtisch stehen hatte, desto wichtiger war er“, lernte Knopp schnell. Besonders eng waren die Kontakte zu Gorbatschow-Berater Walentin Falin, aber auch Michail Gorbatschow traf er siebenmal. Knopp räumte gleichzeitig mit dem angeblichen Gorbatschow-Zitat „Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben“ auf. Das stamme von einem Journalisten, der das Originalzitat „Gefahren warten nur auf jene, die nicht auf das Leben reagieren“ abgewandelt habe. „,Gorbi‘ hat die Abwandlung aber auch sehr gut gefallen“, so der Historiker.

Begegnung mit Altkanzler Helmut Kohl

Weitere Themen waren Begegnungen mit Altkanzler Helmut Kohl oder DDR-Politbüromitglied Günter Schabowski, der die Mauereröffnung verkündet hatte. In der anschließenden Fragerunde äußerte sich Guido Knopp auch zum Zustand der EU: „Eine schlechte Europäische Union ist besser als gar keine.“ Diese habe immerhin zur längsten Friedenszeit auf dem Kontinent beigetragen.