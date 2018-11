Pädagogik endet nicht am Kindergartenzaun

Es werde Zeit, das Konzept des neuen Kindergartens vorzustellen, meinte Hubertus Beier. „Sonst ist er vorher schon fertig“, sagte der Vorsitzende des Ortsausschusses Vorhelm mit Blick auf die sichtbaren Fortschritte an der Baustelle zwischen Haupt- und Pankratiusstraße. In gut neun Monaten soll die Einrichtung ihre Tore öffnen.

Neben André Deppe, der die Kindergartenarbeit von städtischer Seite betreut, begrüßte das Gremium am Dienstagabend auch Vertreter des künftigen Trägers, der Arbeiterwohlfahrt im Unterbezirk Ruhr-Lippe-Ems. Als zuständige Kita-Fachbereichsleiterin stellte Gaby Duhme gemeinsam mit ihrem Abteilungsleiter Daniel Frieling die Details ihrer künftigen pädagogischen Arbeit im Hellbachdorf vor.

„Wir sind ein relativ großer Träger, weshalb wir eine gute Infrastruktur vorweisen können“, so Frieling. Dazu gehöre ein ausgefeiltes Mitarbeitergewinnungskonzept. Sehr wichtig sei auch die Kooperation mit lokalen Akteuren. „Die Pädagogik soll nicht am Kindergartenzaun aufhören. Wir freuen uns, wenn wir eingeladen werden oder unsere Türen für andere öffnen können. Die wichtigen Akteure, die im Dorf unterwegs sind, sollten auch den Kindern begegnen dürfen“, erklärte der Awo-Vertreter. Die Aufforderung nahm Hubertus Beier an und versprach, nach Fertigstellung „auch mal mit dem Ortsausschuss vorbeizukommen“.

Die Sorge, es könnten sich nicht genug Mitarbeiter finden, um den Bedarf der Betreuung abzudecken, konnte Duhme den Politikern gleich nehmen: „Für Vorhelm gibt es genug Bewerbungen. Für die Leitung ebenfalls. Das ist reiner Luxus und nicht überall so“, sagte sie. Die Frage Ulrich Averbergs (CDU), ob der neue Kindergarten gleich „unter Volllast gefahren“ oder sukzessive aufgestockt werde, beantwortete die Fachbereichsleiterin so: „Es wird schon zum Eröffnungstermin eine Warteliste geben müssen.“ Das Interesse sei groß. Erhard Richard (CDU) merkte an, dass es sinnvoll sei, wenn sich die neue Tagesstätte mit dem kirchlichen Kindergarten abstimme, was Öffnungszeiten angeht. „Da könnte man sich sicher gut gegenseitig ergänzen.“

Die Bauarbeiten am zweiten Kindergarten des Wibbeltdorfes sind schon weit fortgeschritten. Foto: Christian Wolff

Im Verlauf der Präsentation nannte Duhme auch erstmals die Namen der beiden Investoren, ohne die der zweite Vorhelmer Kindergarten nicht möglich gewesen wäre: Matthias Kemper und Michael Dufhues – keine Unbekannten in Ahlen und Umgebung. Für ihre Bereitschaft, sich auf diesem Sektor für die Zukunftsfähigkeit Vorhelms zu engagieren, hatte André Deppe zum Schluss ein Extra-Lob parat. „Es ist schön, wenn sich Leute vor Ort finden. Das hier ist keine GmbH, die irgendwo in Hamburg sitzt“, hob Deppe den „kurzen Draht“ zwischen Stadt, Träger und Investoren hervor.