Nach einer Kundenbefragung im vergangenen Herbst entschied sich die Bädergesellschaft Ahlen zum Bau dieser neuen Sauna. Ab Freitag stehen nun 60 neue Plätze zum Schwitzen unter völlig neuen Rahmenbedingungen zur Verfügung. Neben dem wesentlich größeren Platzangebot punktet die Sauna mit vielen Möglichkeiten. Zukünftig können mit Musik und verschiedenen Beleuchtungsszenarien vielfältige Stimmungen erzeugt werden. Unter diesen Voraussetzungen wird der Saunabesuch zu einem echten Erlebnis.

Am Freitag beginnt um 10 Uhr der gewohnte Saunabetrieb. Um 10.45 Uhr wird es dann aber „ernst“ und die neue Sauna wird feierlich – mit einem Gläschen Sekt – ihrer Bestimmung übergeben. Neuerarbeitete Aufgusskompositionen wie „180 Grad“, „Farbenspiel“, „Bingo“ und viele andere Themenaufgüsse stehen auf dem Programm.

Des Weiteren wird am gesamten Wochenende keine Langeweile beim Saunabesuch aufkommen. Neben der Sauna stehen zum Beispiel am Freitag um 16.30 Uhr, am Samstag um 15.30 Uhr und am Sonntag um 13.30 Uhr „Klangschalenzeremonien“ in der Salzgrotte auf dem Programm. Natürlich wird es an diesem Wochenende auch etwas zu gewinnen geben.

Ein Blick ins Innere. Foto: Bädergesellschaft

An die Belange der Eltern unter den Saunabesuchern wurde auch gedacht: Am Samstag gibt es für die Kinder ein separates Programm. Die Eltern gehen in die Sauna und die Kinder können mit Marc und Christina in der Zeit von 14 bis 17 Uhr einen tollen Spielnachmittag verbringen.

Um das Programm abzurunden, bietet die Bädergesellschaft besonders attraktive Konditionen beim Kauf einer Zehnerkarte an. Alle weiteren Informationen sind auch auf der Internetseite der Bädergesellschaft Ahlen einzusehen.