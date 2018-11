Es wird kalt draußen: Das ist die Saison für die Juk-Haus-Kindertheaterreihe. Die startet am kommenden Sonntag, 18. November, mit dem Stück „Aschenputtel“ – allerdings örtlich verlegt ins Jugendzentrum Ost.

An jedem dritten Sonntag im Monat bietet das Juk-Haus für Eltern, Großeltern und Kinder ab vier Jahren ein spannendes und unterhaltsames Programm an. An den Nachmittagen können Kinder und Familien nicht nur leckeren Kuchen und frisch gebackene Waffeln genießen, sondern auch das vielfältige Angebot des Spielmobils nutzen. Und immer gibt es ein Theaterstück.

Den Auftakt macht das Tamalan Theater mit „Aschenputtel oder Freundschaft hat Gewicht“. Zum Inhalt: Wie ist sie da bloß hineingeraten? Asche schaufeln, Schuhe putzen und Wäsche waschen, während die anderen sich bedienen lassen und auf großem Fuß leben. Statt Dank erntet Aschenputtel nur Spott. Doch die Hilfe kommt von oben, hat zwei Flügel und jede Menge Freunde. . .

Die ersten beiden Veranstaltungen der Reihe am 18. November und am 16. Dezember laufen im Jugendzentrum Ost am Wetterweg 7. Das JZ Ost ist in der Zeit von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Die Theatervorstellungen beginnen jeweils um 16 Uhr.

Für den Besuch von allen fünf Veranstaltungen wird eine Abokarte für neun Euro angeboten (regulär 15 Euro). Der Eintritt beträgt pro Person drei Euro. Vorbestellungen sind unter der Telefonnummer 6 01 46 oder direkt im Juk-Haus , Am Röteringshof 83, möglich.