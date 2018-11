Wer fragt „Was ist da los?“, der schaut schon ganz genau auf die Dinge des Alltags. Diesen Blick auf Details warf der Kabarettist Frank Goosen auf Einladung der Kulturgesellschaft am Mittwoch in der Stadthalle.

Einfache Bühne mit Vorhang, durch sieben Strahler in Blau getaucht, sowie Rednerpult und Barhocker für das Mineralwasser zwischendurch. Schlicht geht es zu auf den Brettern. Muss es auch, die Konzentration soll ja auch auf dem Wort liegen.

Denn Frank Goosen fordert sein Publikum nicht nur mit ausgefeilten Formulierungen und Wortwitz. Und das manchmal leider oft so schnell, als wolle er Dieter Thomas Heck Konkurrenz machen und die Zuhörer die vorgetragenen Details nur kurz genießen können, weil das nächste umgehend folgt. Aber die Inhalte kommen an, dokumentiert durch die Lacher aus den Stuhlreihen vor der Bühne.

Zur Arbeit im Sinne des Malochers im Ruhrpott habe er schon immer ein schwieriges Verhältnis gehabt, gesteht der Bochumer Frank Goosen. „Dank Ihnen“, lächelt er geschmeidig ins Publikum. An anderer Stelle konkretisiert er das: Für Blödsinn erzählen ab 20 Uhr bekomme er sogar Geld.

„ Ich entspanne beim Entspannen. Ich entspanne beim Entspannen. “ Frank Goosen

Dass geistige Arbeit sein Ding ist, zeigt sich während aller Erzählungen – frei vorgetragen neben dem Pult oder aus dem Buch vorgelesen am Pult. Wie in einer Gartenszene. „Ich entspanne beim Entspannen“, beschreibt Goosen seine handschlaglose Haltung, in der Gartenarbeit und Kochen schon wieder in die Kategorie „Malocher“-Arbeit gehört. Vielmehr genießt er beim Entspannen seine Gedankenströme: „Ist Gartenarbeit nicht Tierquälerei für Nacktschnecken?“

Liebe und Beziehung gehören mit zu den Themen des Abends, aber auch Männerfreundschaften. „Love Scout 24 hört sich an wie Autoteile 24“, kann Frank Goosen mit Datingportalen für sich nicht viel anfangen. Was für ihn heute egal ist, er sei glücklich verheiratet: „Wenn der Löwe eine Antilope erlegt hat, rennt er auch nicht weiter.“ Überhaupt bekommt man am besten raus, ob eine neue Beziehung funktioniert, wenn man das erste Mal zusammen in den Urlaub fährt.

Die Heimatverbundenheit zum Ruhrgebiet zeigt sich bei Goosen beim Besuch in einem Souvenirshop des Frankfurter Flughafens. Warum gibt’s da allen möglichen bayerischen Kram, aber keine Fördertürme zu kaufen? Natürlich darf das Thema Fußball beim VfL-Bochum-Fan nicht fehlen. Köstlicherweise eingeleitet durch einen Krankenhausaufenthalt, bei dem eine Krankenschwester ihm eine sogenannte „Scheiß-egal-Pille“ verabreicht: „Haben Sie hinterher auch einige davon für mich fürs Stadion?“