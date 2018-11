Leon Schwarte verstärkt IG-Spitze

„Von 19 bis 79 reicht nun unser Altersspektrum“, meinte der Vorsitzende Josef Remmert nach der Sitzung im Saal des Hotel-Restaurants Witte zufrieden, wo neben den Vereinsvorständen auch die Pfarrer Hermann Honermann und Manfred Böning sowie eine Abordnung der Patenkompanie aus der „Westfalen-Kaserne“ zusammengekommen waren.

Luise Wedepohl, die bislang den Vize-Vorsitz in Personalunion innehatte, kann sich nun wieder ganz auf ihr Kassiereramt konzentrieren, während Guido Keil den Stift ruhen lässt und den Stellvertreterposten übernimmt. Sein Schriftführeramt liegt künftig in Leon Schwartes Händen, der im Dorf kein Unbekannter ist. In seiner Vorstellung nannte er seine Aufgaben als Jugendtrainer, Messdienerleiter und im münsterischen Diözesanrat. Aktuell befindet er sich im Lehramtsstudium.

Weiteres Schwerpunktthema war der nächste Pöggskenmarkt am 21. und 22. September 2019. Guido Keil rief erneut zum Mitmachen auf. Wie im Vorjahr soll es Aktions- und Infostände, Kulinarisches und Musik in ungezwungener Atmosphäre auf dem Dorfplatz geben.

Wilhelm Wienker trug sowohl für den Heimatverein als auch den Förderverein „Kulturgut Samson“ vor, was sich im Jahresverlauf getan hat: Die Aufstellung der Wibbelt-Steine und des Wulfbert-Denkmals, die Reparaturen an Mühle und Wibbelt-Kapelle sowie die Gewinnung der Fürstin Gloria von Thurn und Taxis als Schirmherrin für die Landgasthof-Rettung waren da die Schlagworte. Josef Remmert lobte diesen „unermüdlichen Einsatz zum Wohle unserer Heimat“.

Neben den außergewöhnlichen Maßnahmen, so der zweifache Vorsitzende, fand auch die jährliche Maibaumaufstellung guten Anklang. Auf Nachfrage Remmerts bestätigte Wienker, dass der Heimatverein den alten Langholzwagen aus dem Besitz von Gerd Barschket erworben hat, mit dem der Maibaum jährlich vom Winterquartier ins Dorf und zurück transportiert wird. Barschket hatte sein Amt als „Baum-Fahrer“ in jüngere Hände gegeben.

Die Augustin-Wibbelt-Schule will indes besser sichtbar werden und dem vermeintlichen Eindruck entgegentreten, eine „kleine Schule“ zu sein, die „bald schließen“ müsste, hieß es von Schulleitung und Förderverein.

Burkhardt Engelke stellte in einem umfangreichen Vortrag den „Weltladen“ und die Vorteile des fairen Handels vor und warb unter den Vereinen dafür, auf eben solche Produkte zurückzugreifen.

In seinem Bericht aus dem Ortsausschuss fasste Hubertus Beier aktuelle Entwicklungen zusammen, die seiner Meinung nach „allesamt positiv für Vorhelm“ sind. Kindergarten-Neubau, Baugebiete und Projekt-Fördergelder setzten unübersehbare Akzente. Den noch zarten Plan zum Bau einer Mehrzweckhalle sparte Beier nicht aus, merkte aber an, dass er diese am liebsten nicht wieder Hellbachhalle nennen würde. „Der Name ist belastet.“ Mit dem profanen Namen Mehrzweckhalle wollte sich ein Vereinsvertreter auch nicht anfreunden: „Da denkt man sofort an Dolberg.“ Und so baten die Politiker um Geduld.