„Damit wollen wir bei unseren Kindern Verständnis für eine gesunde Lebensführung veranlagen“, erklärte Schulleiterin Diethild Siecking das Programm. Die 141 Schüler der Grundschule mussten sich durch Quiz und Wettbewerb spielen und raten. Die Klassen wurden in Gruppen aufgeteilt, die dann an sechs Station zeigen konnten, was sie bisher gelernt haben.

Dabei geht es – wie im gesamten Projekt – um mehr Bewegung, gute Ernährung, eine stressfreie, positive Lernatmosphäre und die Schaffung einer gesunden Lebenswelt in der Schule. Das umreißt die Ziele dieser bundesweiten Präventionsinitiative. Außer den Vorhelmer Grundschülern sind etwa 600 000 Kinder an 2000 Grund- und Förderschulen dabei. Sie nehmen drei Jahre lang am wissenschaftlich begleiteten Programm teil.

„Wir sind seit dem Schuljahr 2018/19 dabei“, so die Schulleiterin. Jetzt, etwa zur Hälfte der Laufzeit, gibt der Tag noch mal einen richtigen Motivationsschub. Denn es wurden zahlreiche Fähigkeiten gefordert. Ein Ernährungsquiz, diverse Geschicklichkeitsaufgaben wie Becherstapeln, aber auch Sackhüpfen oder Zahlensuche forderten verschiedenste Fähigkeiten. Gut für die Gruppe, denn so konnte jeder mal was beitragen. Damit es auch spannend wurde, gab es Gruppen, die in den Klassen gegeneinander antraten. Natürlich bekam am Ende jedes Kind eine Urkunde. Die gab es auch für die 18 Eltern, die am Projekttag beim Aufbau und an den Stationen mitgeholfen haben. „Sonst hätten wir das nie geschafft“, betont Sicking.

Schirmherr des Programms ist Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und gefördert wird es von der Deutschen Angestellten-Krankenkasse (DAK) und der Cleven-Stiftung. Sportstars wie Felix Neureuther oder Fußballprofi Holger Badstuber sind dabei Motivations-Vorbilder.