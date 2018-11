Mit Applaus bekundeten die Vertreter der Vereinsspitzen am Donnerstag im Verlauf der IG-VVV-Sitzung die Zusage von Major René Rieckmann, im Hellbachdorf Präsenz zu zeigen und aktiv mitzumachen. Der Chef der ersten Kompanie des Aufklärungsbataillons 7 verband seine Wortmeldung gleich mit einer Einladung an die Vorhelmer: „Am 25. Mai feiern wir das 60-jährige Bestehen des Standorts Ahlen.“ Die „Westfalen-Kaserne“ veranstaltet zu diesem Datum einen Tag der offenen Tür, bei dem sich jeder, der möchte, ein Bild von der Bundeswehr und den Aufgaben des heimischen Verbands machen kann.

Im Sommer, als René Rieckmann im Auslandseinsatz in Afghanistan weilte, hatten der Ortsausschuss-Vorsitzende Hubertus Beier und ein Mitglied des Archivteams aus dem Heimatverein dafür gesorgt, dass ein Original-Ortsschild Vorhelms an den Hindukusch geschickt wurde. „Dieses Schild werde ich nicht wieder zurückgeben“, so der Major. „Es wird in Zukunft alle Soldaten meiner Kompanie begleiten, die in den Auslandseinsatz gehen.“ IG-Chef Josef Remmert lobte dieses Zeichen der Verbundenheit.

Am Sonntag, 18. November, beteiligt sich die 1. Kompanie an der Vorhelmer Gedenkfeier zum Volkstrauertag, die um 9.30 Uhr mit einer Messe in der St.-Pankratius-Kirche beginnt. Rieckmann wird im Anschluss am Ehrenmal eine Rede halten.