Tief im Gehör der Zuhörer

Das Stadthallenfoyer als Jazz-Club? Diese Assoziation ist nicht so weit hergeholt, wie es auf den ersten Blick erscheint. Zumindest erlebten die Besucher am Donnerstagabend die architektonisch eher nüchterne Atmosphäre der spärlich beleuchteten Lobby clublike, wobei die Scheinwerfer auf die vier Musiker, die auf der imaginären Bühne an der Stirnwand agierten, gerichtet waren.

Dass dabei Sabeth Pérez alle Blicke magisch auf sich zog, kann niemanden überraschen. Vom ersten Moment an strahlte die junge Deutsch-Argentinierin eine Präsenz aus, die ihre drei Instrumentalisten in den Hintergrund treten ließen. Wobei jeder für sich – Felix Hauptmann (Klavier), David Helm (Kontrabass) und James Maddren (Schlagzeug) – das Prädikat „eine Klasse für sich“ beanspruchen konnte.

Das galt allerdings auch für die 26-jährige Sängerin. Mit ihrer samtenen Stimme drang sie vom ersten Ton tief in das Gehör der Zuhörer und setzte sich dort mit einem Sound fest, der sich am besten mit dem englischen Adjektiv smooth beschreiben lässt. Ihre selbst geschriebenen Lieder, überwiegend in Englisch, einige auch auf Spanisch, handelten von Abschied, wie ihr zweiter Song „Waiting“, der eine Frau am Strand sitzen lässt. Die wartet dort auf ihren vermissten Mann und findet in dem beruhigenden Rauschen der Wellen schließlich ihren inneren Frieden, so dass sie sich von ihrem Mann verabschieden kann. Die textfreien Passagen eröffneten Sabeth Pérez‘ drei Begleitern die Freiräume, um die melancholische und tröstliche Grundstimmung umzusetzen. Auch mit ihren weiteren Stücken, darunter Transformationen von Gedichten, gelang es der Sängerin im perfektem Zusammenspiel mit ihrer Band, einen Klangteppich zu knüpfen, der sich im gesamten Club ausbreitete.

Sabeth Pérez. Foto: Dierk Hartleb

An ihre argentischen Wurzeln knüpfte Sabeth Pérez nach der Paus an, als sie den Rhythmus der Gauchos aufnahm und eine sehr temperamentvolle Klangfarbe in das Konzert einführte. Dabei spielte sie auch mit der Variationsbreite ihrer Stimme, die zwischen leise, sanft und samtweich und akzentuiert, durchdringend und kraftvoll changieren kann. Es sind die Brüche und überraschenden Wendungen, die ihre Lieder zum Ereignis machen.

Diese Art eines modernen, lyrischen Jazz mit zahlreichen improvisierten Elementen kam beim Publikum zunehmend gut an, so dass es das junge Quartett kurz vor 22 Uhr nicht ohne Zugabe ziehen ließ.

Dass an diesem Abend andernorts in Deutschland auch noch Fußball gespielt wurde, wo Jogis Youngsters um die Wiederherstellung ihrer verlustig gegangenen Reputation letztlich erfolgreich kämpften, war völlig aus dem Blick geraten. Gut so, denn Sabeth Pérez ist eine junge Stimme, von der und die man noch hören wird. Zurzeit sei sie meistens in New York wie Andreas Blechmann von der veranstaltenden Kulturgesellschaft verriet.