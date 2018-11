Standortsuche für „Sportzentrum“

Der Antrag, den Fraktionsvorsitzender Peter Lehmann zwischenzeitlich schriftlich beim Bürgermeister eingereicht hat, kam bereits am Donnerstag im Ortsausschuss zum Aufruf. Was Uwe Maschelski ( SPD) „ein bisschen lustig“ fand. Er hätte sich gewünscht, dass beide große Fraktionen – in der Sache einig – einen gemeinsamen Antrag formuliert hätten. Trotz dieser Kritik an der Vorgehensweise des politischen Mitbewerbers stimmten auch die Sozialdemokraten zu.

Eine Enthaltung gab es seitens der Grünen. Deren Vertreter Andreas Magera bezweifelte, ob es sinnvoll sei, eine so hohe Summe für Reparaturmaßnahmen auszugeben, wenn eh alles auf eine Verlagerung der Sportanlage hinauslaufe. Diese „schon vor fünfzehn Jahren gefordert“ zu haben, reklamierte Uwe Maschelski wiederum für die SPD, stimmte aber auch dem zweiten Antrag der CDU zu. Zur Beauftragung einer externen Machbarkeitsstudie für ein „Sportzentrum Dolberg“ sollen 25 000 Euro im Etat eingeplant werden.

Zur Begründung führt die CDU aus: „ Der aktuell genutzte Sportplatz hat sich in den letzten Jahren vor allem in Bezug auf eine ausreichende Bewässerung als problematisch dargestellt. Zudem kann ein Großteil der Anlage lediglich von der Fußballabteilung der Spielvereinigung Dolberg genutzt werden. Eine vielseitigere Nutzung durch weitere Sportarten und Breitensportangebote wäre wünschenswert. Da sich in den letzten Jahren durch städtebauliche Maßnahmen, insbesondere der Errichtung eines Nahversorgers und von Wohnbaugebieten, der Ortskern entlang der Alleestraße in Richtung Osten verschoben hat und weiter verschieben wird, wird auch der Standort als nicht mehr optimal angesehen, so dass weitere Alternativstandorte in Betracht gezogen werden sollen.“

In der September-Sitzung des Ortsausschusses war bereits sowohl von Vertretern der CDU wie der SPD das städtische Grundstück an der Alleestraße, auf dem auch das neue Feuerwehrhaus errichtet werden soll, als ein möglicher Standort für den Sportplatz ins Gespräch gebracht worden. Uwe Maschelski regte an, dass sich die Stadt um Zuschüsse aus dem NRW-Sportförderprogramm bemühen solle.