Einladung als Ehre empfunden

Zunächst begannen die Feierlichkeiten zum Volkstrauertag im Beisein von Fahnenabordnungen aus Vorhelmer und Tönnishäuschener Vereinen mit einem Gottesdienst in der St.-Pankratius-Kirche. Dort übernahm das Blasorchester Vorhelm unter der Leitung von Norbert Hennenberg traditionell die musikalische Gestaltung mit der „Deutschen Singmesse“ von Franz Schubert. Pfarrer Michael Kroes verdeutlichte, dass die Trauer über die Opfer von Krieg und Gewalt zum Widerstand gegen alles führen müsse, was das menschliche Miteinander gefährdet: „Da sind wir gefordert, sonst wäre der Volkstrauertag sinnlos.“

Im Anschluss fand die weitere Zeremonie bei kaltem, aber trockenem Wetter am Ehrenmal statt. Dort legten sowohl die Ortsausschussvorsitzenden Hubertus Beier und Bernd Avermiddig als auch zwei Soldaten des Aufklärungsbataillons 7 jeweils einen Kranz nieder.

Major René Rieckmann gab Denkanstöße aus soldatischer Sicht zum Volkstrauertag. „Darf man Trauer verordnen?“, hinterfragte er, wo es doch in einer freiheitlichen Gesellschaft jedem einzelnen überlassen sein sollte, wann und in welcher Form er sich mit der Vergangenheit beschäftigt. Er selbst hält es allerdings für einen wichtigen Auftrag des Staates, seine Bürger im Sinne einer Einladung dazu zu ermuntern, sich mit den dunkelsten Kapiteln der jüngeren Geschichte zu befassen. Um so auch darüber zu reden, was uns die unzähligen Kriegs- und Gewaltopfer für die Jetztzeit lehren können.

Der Offizier, der vor kurzem von einem siebenmonatigen Einsatz in Afghanistan zurückkehrte, betonte, dass die Welt im Jahr 2018 alles andere als ein friedlicher Ort ist und dass viele deutsche Soldaten weltweit im Einsatz sind, um den Frieden zu sichern. Die Antwort darauf zu geben, ob dieser Dienst immer gerechtfertigt ist, sei nicht Aufgabe der Soldaten, sondern die der Bevölkerung bzw. ihrer gewählten Vertreter. Darüber müsse immer wieder nachgedacht und geredet werden.

Als Ehre empfand Major Rickmann jedenfalls die Einladung, als Kompaniechef der Patenkompanie Vorhelms zum Volkstrauertag sprechen zu dürfen: „Das zeigt mir, dass wir in der Gesellschaft einen Platz haben.“