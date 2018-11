Mindestens 40 Prozent müssen aber mitmachen, damit die Stadtwerke Ahlen und der regionale Telekommunikationsanbieter „ HeLi Net“ das ambitionierte Pilotprojekt, für das sie seit Wochen kräftig die Werbetrommel rühren, tatsächlich in die Tat umsetzen, damit sich Ausbau und Betrieb des Netzes überhaupt lohnen.

Christiane Hellmich, Produktmanagerin bei „HeLi Net“, war mit Prokurist Ulrich Todt am Donnerstag zur Sitzung des Ortsausschusses gekommen, um eine „Wasserstandsmeldung“ abzugeben, wie Vorsitzender Philipp Gößling es ausdrückte. „Wir sind sehr gut gestartet“, so Hellmich, „aber jetzt ist es etwas ruhiger geworden.“ Die Bürgerinformationsveranstaltung am 4. Oktober sei gut besucht gewesen, ein ei­gener Termin für Geschäftskunden aber mangels Anmeldungen abgesagt worden. Ein Interessierter habe dann dennoch vor verschlossener Tür gestanden. „Da ist leider was schiefgelaufen“, entschuldigte sich Ulrich Todt für die Kommunikationspanne, bot aber an, Gewerbetreibende auch zu Einzelberatungsgesprächen aufzusuchen. Auch die Sprechstunden im „Rewe“-Markt will „HeLi Net“ weiter anbieten – bis zum Ende der Markterkundungsphase am 17. Dezember.

Ob es einen „Plan B“ gebe, ob unter Umständen eine Verlängerung der Frist möglich sei, wollte Dennis Kykal (CDU) wissen. Christiane Hellmich antwortete, „eigentlich“ wolle man die Deadline einhalten. Wenn die 40-Prozent-Marke nur knapp verfehlt werden sollte, könne man „vielleicht noch mal darüber nachdenken“. Aber, fügte Ulrich Todt hinzu: „Irgendwann müssten wir auch anfangen zu bauen.“

Die „HeLi Net“-Vertreter bleiben optimistisch, doch noch die erforderliche Zustimmungsrate zu erreichen. Für Dolberg biete sich hier eine einmalige Chance, der Ortsteil wäre mit dem Glasfasernetz für die Zukunft gewappnet, denn die Technologie biete Reserven für noch höhere Übertragungsraten, als sie heute möglich seien.

Christiane Hellmich kündigte weitere Aktionen an, wie ein „Glühweinevent“ am 1. Dezember, und bat die Ausschussmitglieder, in ih­rem eigenen Freundes- und Bekanntenkreis als Multiplikatoren zu wirken.