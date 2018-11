Unbekannte drangen am Sonntag zwischen 14 und 16.35 Uhr in ein Einfamilienhaus am Geisebrink ein. Nachpolizeiangaben verschafften sie sich vom Garten aus durch Aufhebeln der Terrassentür Zutritt. Sie durchwühlten dort Schränke, Behältnisse und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter Telefon 96 50 oder per E-Mail an Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.