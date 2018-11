Die Kirchenvorstandswahlen im nordrhein-westfälischen Teil des Bistums Münster – und somit auch in Vorhelm – standen am Wochenende an.

Der Kirchenvorstand besteht aus dem Pfarrer und gewählten Gemeindemitgliedern. Er ist für die rechtsgeschäftlichen Vorgänge in der Gemeinde zuständig. Darunter fallen beispielsweise die Beschaffung der Finanzmittel sowie deren Verwendung und Rechnungslegung.

In diesem Jahr lag die Wahlbeteiligung in der Vorhelmer Gemeinde St. Pan­kratius bei etwa 10,7 Prozent. Abgegeben wurden 226 Stimmen. Das ist zwar etwas weniger als bei der vergangenen Wahl, aber im Vergleich zu anderen Gemeinden dennoch ein recht gutes Ergebnis, hielten die Beteiligten fest.

Besonders großen Andrang im Wahllokal des Pfarrheims an der Enniger­straße gab es zum einen am Samstagabend im Anschluss an die Familienmesse, in der die neuen Kommunionkinder vorgestellt wurden, und zum anderen am Sonntagmorgen nach der Gedenkfeier zum Volkstrauertag am Ehrenmal. Viele verbanden die Stimmabgabe mit einem entspannten Sonntagsspaziergang unter blauem Himmel.

Von den insgesamt sechs aufgestellten Kandidaten schafften es Judith Averberg, Bernhard Bühlmeyer, Hubert Humberg und Gerd Kleinikel in das Gremium. Ihre Amtszeit beträgt nun sechs Jahre. Um eine gute Kontinuität innerhalb des Kirchenvorstands zu ermöglichen, gibt es allerdings alle drei Jahre eine Wahl, bei der dann jeweils die Hälfte der Mitglieder neu bestimmt wird.