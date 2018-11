Klassik auf der Diele

Das Herdfeuer brannte heimelig. Und bei einem Glas Wasser oder Wein ließen sich die Klänge in uriger Atmosphäre doppelt gut genießen. Seit einigen Jahren schon ist das Format „Dielenabend“ auf dem Hof Berkhoff-Beumer in Tönnishäuschen erfolgreich erprobt. Am Samstagabend ging es in eine neue Runde.

Gemeinsam mit etwa 50 geladenen Gästen und einer Gruppe von Profimusikern befasst sich die Familie Berkhoff mit immer wechselnden Musikepochen. Dieses Mal war die Klassik an der Reihe.

Große Namen der Zeit von etwa 1750 bis 1827 waren natürlich Ludwig van Beethoven und Wolfgang Amadeus Mozart. Ihre größten Werke, wie beispielsweise die „Zauberflöte“ Mozarts, wurden nicht nur mit In­strumenten und gesanglich in Ausschnitten vorgetragen, sondern auch historisch eingebettet. Wie haben die Menschen zu der Zeit gelebt? An wen richtete der Komponist sich mit seinen Stücken? Diese Fragen wurden dem Publikum oft humorvoll, aber aufschlussreich beantwortet.

Flötentöne auf der Diele. Foto: Johanna Fleuter

„Zur damaligen Zeit war Wien das absolute Zentrum der Musik“, berichtete Klassik-Kennerin Claudia von Felbert. „Die Zuhörerschaft der Musik befand sich allerdings in einem leichten Umbruch: Zuvor war es weitgehend üblich, dass lediglich der Adel und gehobenere Gesellschaftsschichten in den Genuss der Musik kamen. Nun richtete sich die Musik aber auch mehr und mehr an das bürgerliche Volk und zog dadurch wesentlich größere Kreise.“ In Anbetracht solcher Fakten hatten die Zuhörer die Möglichkeit, komplett in die damalige Zeit und ihre Musik einzutauchen.

Der gemütliche Dielenabend hatte aber noch mehr zu bieten, als (ent-)spannende Unterhaltung. Denn zum Ende des Abends wurden Spenden für die Organisation „Horseboy“ gesammelt. Sie engagiert sich für autistische Kinder, die im Umgang mit Pferden lernen, mit ihrer Krankheit umzugehen. Familie Berkhoff engagiert sich in diesem Bereich selbst schon seit einigen Jahren aktiv, und so lag es ihr am Herzen, alle gesammelten Spenden an diese Organisation zu überreichen.

Claudia von Felbert führte in die Thematik ein – und spielte auch selbst. Foto: Johanna Fleuter

Ein rundum gelungener Abend ließ die Gäste sich schon aufs kommende Jahr freuen, wenn es wieder heißt: „Kultur auf der Diele“. Dann wird die Epoche der Romantik ins Zentrum rücken.

