Wie ein „kleiner Gala-Abend“

Zum zweiten Mal feierte am Freitagabend die KG „Nett un Oerndlik“ ihre Sessionseröffnung im Zelt am „Hof Münsterland“. Nach den Worten von Präsident Karl-Heinz „Carlo“ Wilk war diese Idee im vergangenen Jahr gut angekommen. Für den „kleinen Gala-Abend“ der Blau-Weißen versprach er: „Unsere Aktiven zeigen, was sie drauf haben.“ Wilk verwies ebenfalls stolz auf die Tombolapreise: „Die haben wir im Schweiße unseres Angesichts zusammengetragen.“

Auch in dieser närrischen Session wird „Nett un Oerndlik“ zusammen mit den „Schwarz-Gelben-Funken“ den Gala-Abend im „Hof Münsterland“ feiern, kündigte „Carlo“ Wilk an. „Bubi“ Pützfeld wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Da das närrische Urgestein aus dem Ahlener Süden aber zurzeit erkrankt ist, wird ihm die Urkunde demnächst zu Hause überreicht. Dann gab es noch eine Ehrung. „Carlo“ Wilk wurde für 22 Jahre im Elferrat geehrt. Olaf Kilius, Elferratspräsident, war sich mit Wilk einig: „Wir brauchen einen starken Karneval in Ahlen.“

Sessionsauftakt der KG „Nett un Oerndlik“ 1/14 Im Festzelt am „Hof Münsterland“ startete die KG „Nett un Oerndlik“ in die neue närrische Session. Foto: Reinhard Baldauf

Traditionsgemäß eröffneten die Jüngsten das Programm. „Die Schlümpfe“ bekamen viel Applaus für ihren kecken Auftritt. Natürlich machte das Kinderprinzenpaar Silas I. und Finja I. seine Aufwartung. Nach Tanzmariechen Chiara rockten „Las Chicas“ das Zelt. Auch bei ihrem zweiten Auftritt mit Schlagern und internationalen Hits begeisterten sie später am Abend die Besucher. In der Bütt ging es nicht immer ganz jugendfrei zu. „Rosi & Rainer“ beleuchteten Beziehungen zwischen Mann und Frau.

Groß war der Jubel, als die noch amtierende Tollität Andy I. (Lerley) zusammen mit ihren Adjutanten Ronald Zent und Dirk Abendroth sowie Standartenträger Martin Hennerkes zu ihrem vorletzten öffentlichen Auftritt mit Garde einmarschierten. „Wir haben ein schönes Jahr hinter uns“, betonte der scheidende Stadtprinz. Doch die Abordnung sollte auch noch etwas zu tun bekommen.

Die KG „Nett un Oerndlik“ nahm an diesem Abend zwei neue Senatoren auf. Als Andy I. sich schon auf das Schlagen freute, musste Senatspräsident Michael Lehmann ihn enttäuschen. Nach dem Überreichen von Urkunde und Senatorenkappe galt es bei „Nett un Oerndlik“ Standfestigkeit zu beweisen. Major René Rieckmann, der durch die Bundeswehr nach Ahlen kam, und Ex-Kinderprinz Maurice Stiemer bestanden die obligatorische Prüfung zur Huldigung an das Wappentier der KG mit Bravour. Zusammen mit der prinzlichen Abordnung tranken sie die Ziegenmilch und aßen den Cracker mit Ziegenkäse, ohne eine Miene zu verziehen.

Im Anschluss verwandelte die „Dance Academy“, an der alle Gruppen des Vereins beteiligt sind, das Festzelt in eine Formel-1-Rennbahn. Die „Roten“ kämpften gegen die „Schwarzen“. Dabei gab es manche rasante „Rennszene“ zu sehen. Nach gut drei Stunden endete das offizielle Programm, aber damit war die närrische Sause natürlich noch nicht vorbei.