Viermal Jugendtheater

Der Vorhang geht auf das Spiel beginnt. Gleich vier Premieren stehen bei dem diesjährigen Jugendtheaterfestival Provinz IX auf dem Spielplan. Ausrichter des Festivals ist erneut das Bürgerzentrum Schuhfabrik. Die Schuhfabrik ist eine von insgesamt fünf Einrichtungen, die dieses interkommunale jugendkulturelle Leuchtturmprojekt seit neun Jahren als Netzwerk Amateurtheater im Kreis Warendorf durchführen und organisieren.

Das Festival läuft am Samstag, 1. Dezember, und Sonntag, 2. Dezember, und beginnt am Samstag um 16 Uhr mit der Begrüßung durch Bürgermeister Dr. Alexander Berger und den Schauspieler Adrian Topol, der in diesem Jahr wieder als Schirmherr gewonnen werden konnte. Die Moderation übernimmt Tobias Winopall.

Im Anschluss ist das erste Stück „Die Konferenz der Vögel“ vom Ensemble der Schuhfabrik zu sehen. Danach folgt ab etwa 18.15 Uhr „Das Camp“ der Gruppe der Alten Post Oelde.

Auch der zweite Festivaltag beginnt um 16 Uhr, wenn das Ensemble vom Theater am Wall Warendorf „Küchenschlacht!“ aufführt. Danach bringt um 18.15 Uhr das Ensemble der Kulturinitiative Filou aus Beckum das Stück „Tanz auf meinem Grab“ auf die Bühne.

An den beiden Tagen ist zwischen den Aufführungen Gelegenheit für interessante Gespräche mit dem Schirmherrn Adrian Topol, mit den Schauspieler und den Regisseuren. Adrian Topol wuchs in Ahlen auf und machte seine ersten Theatererfahrungen in einem Jugendstück der Schuhfabrik. Mittlerweile ist er ein vielbeschäftigter Schauspieler, der in vielen deutschen und internationalen Kino- und TV-Filmen zu sehen ist. Er freut sich sehr darauf, den Nachwuchsschauspielern mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Im Netzwerk Amateurtheater im Kreis Warendorf engagieren sich die Schuhfabrik Ahlen, die Alte Post Oelde, das Theater am Wall Warendorf, Kulturinitiative Filou Beckum und die Alte Brennerei Ennigerloh. Weitere Aufführungen aller Stücke gibt es in den beteiligten Einrichtungen im Anschluss an das Festival im Dezember, Januar und Februar.

Am Samstag, 1. Dezember, ist die Schuhfabrik zunächst ausschließlich für Besucher des Festivals geöffnet. Ab 19 Uhr sind dann wieder alle Gäste willkommen. Der Vorverkauf läuft über die Homepage der Schuhfabrik schuhfabrik-ahlen.de. Die Karten für eine Einzelvorstellung kosten sechs Euro für Schüler und acht für Erwachsene, für zwei Theaterstücke neun Euro für Schüler und elf Euro für Erwachsene. Das Festivalticket für alle Aufführungen kosten 14 Euro für Schüler und 16 für Erwachsene.

„Provinz – Jugend macht Theater“ strahlt weit über den Kreis Warendorf hinaus. Den beteiligten Institutionen gelingt es immer wieder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein aufwendiges Theater- und Schauspielprojekt anzubieten. In allen Orten sind dadurch hochmotivierte Ensembles entstanden, die ihren ganz individuellen Zugang zum Schauspiel gefunden haben.

Die breite Palette an entstandenen Jugendtheaterproduktionen, die kontinuierliche Weiterentwicklung des Gesamtprojekts und die stetig wachsende Anzahl der beteiligten Jugendlichen, die sich über das Schauspiel hinaus auch in die Organisation einbringen, begeistert Jahr für Jahr.

Das Projekt wird ermöglicht durch die Unterstützung des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen. Mehr Infos gibt es unter www.provinz-jugendtheater.de.