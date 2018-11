Jetzt sorgt ein Beirat fürs Programm

Die Mitgliederversammlung der Kulturgesellschaft stand am Montagabend im Kunstmuseum ganz im Zeichen der Neustrukturierung. Durch die beschlossene Satzungsänderung gehören die Funktionen der Spartenbereichsleiter der Vergangenheit an. An deren Stelle tritt ein fünfköpfiger Programmbeirat. Die Aufteilung des Jahresprogramms in die bekannten fünf Sparten bleibt aber bestehen. Renate Franke wurde bei den Wahlen als Vorsitzende bestätigt.

Zunächst blickte Geschäftsführer Christoph Wessels auf die beiden jüngsten Spielzeiten zurück, die in den Sparten „Ahlen konzertant“, „Kultur für Kleine“, „Get Jazzed“, „Kleine Kunst und Kabarett“ sowie „Ausstellungen“ verschiedene Höhepunkte bot. Lag die Mitgliederzahl in der Spielzeit 2016/17 bei 144, waren es in der darauffolgenden Spielzeit 135. „Das Vorhaben, mehr Qualität als Quantität umzusetzen, wurde erreicht“, sah Renate Franke im Rückblick zwei positive Jahre, was auch mit steigenden Zuschauerzahlen honoriert worden sei. Mit einer soliden finanziellen Basis beschrieb Christoph Wessels die aktuelle Kassenlage des Vereins.

„Durch die Satzungsänderung soll die Kulturgesellschaft noch schlagkräftiger werden“, sah Bürgermeister Dr. Alexander Berger, durch sein Amt Mitglied im Vorstand, den Verein auf einem guten Weg in die Zukunft. In der aktualisierten Fassung der Satzung, die einstimmig beschlossen wurde, ist unter anderem die ehrenamtliche Mitwirkung neu geregelt, die den aktuellen finanzgesetzlichen Vorschriften entspricht. Schließlich soll das Know-How des Ehrenamts weiter intensiv genutzt werden.

Auch die Strukturen der Kulturgesellschaft haben sich geändert. So löst sie sich bei der Programmgestaltung von den Funktionen der Spartenleiter. An ihre Stelle tritt ein fünfköpfiger Programmbeirat, in dem ein Großteil der bisherigen Spartenleiter weiterhin tätig ist. Die bisherige Spartenleiterin Antje Günther verzichtete aus persönlichen Gründen auf eine Kandidatur. Einstimmig wurden Andreas Blechmann, Andreas Bockholt, Dierk Hartleb, Burkhard Leismann und Larissa Neufeld für drei Jahre gewählt. Sie werden zukünftig gemeinsam die Programmgestaltung vornehmen. Der Beirat wählt aus seinen Reihen zwei Sprecher, die dann auch dem Vorstand angehören. Von Seiten der Verwaltung unterstützt Kati Peterleweling den Beirat.

Bei den Vorstandswahlen wurden Renate Franke als Vorsitzende und Roland Klein als Stellvertreter einstimmig in den Ämtern bestätigt. Die neue Satzung sieht eine Amtszeit von drei Jahren anstatt vormals zwei Jahren für die ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder vor, um mehr Kontinuität zu gewährleisten. Dem Vorstand gehören außerdem der Bürgermeister sowie der Fachbereichsleiter Kultur als Geschäftsführer an. Dieser kann sich zur Unterstützung der Ressourcen der Stadtverwaltung bedienen.

Zum Schluss der Versammlung erinnerte Beiratsmitglied Burkhard Leismann daran, dass die Kulturgesellschaft eine der ältesten Kultureinrichtungen Deutschlands ist. „Sie sollte stärker in das Bewusstsein der Menschen kommen“, wünschte er sich.