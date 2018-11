Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einem Pkw wurden Rettungskräfte am Dienstagabend gegen 18 Uhr alarmiert. Ein 21-jähriger Ahlener hatte im Kreuzungsbereich der Ostbreden­straße die Emanuel-von-Ketteler-Straße überquert, so die Polizei. Dabei übersah er offenbar einen herannahenden Volkswagen, der in Richtung Beckumer Straße unterwegs war. Die 54-jährige Fahrzeuglenkerin aus Ahlen konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch die Kollision wurde der 21-jährige schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus nach Hamm gebracht. Andere Fußgänger hatten dem 21-jährigen zuvor noch geraten, die Straße zu diesem Zeitpunkt nicht zu überqueren, erfuhren die Beamten.