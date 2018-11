Die Bürgerstiftung hat einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Hans-Jürgen Rzadki wurde am Dienstagabend vom Stiftungsrat mit der Übernahme der Amtsgeschäfte beauftragt. Gründungsvorsitzender Franz Tripp hatte bereits bei der Verleihung des Ehrenamtspreises „Der Blaue Turm“ angekündigt, sich vom Amt zurückzuziehen.

Am Dienstag trafen sich Stiftungsrat und -vorstand im Gasthaus Quante um die Nachfolge zu regeln. Vorstand Gerd Grabenschroer erläuterte dazu die Unterschiede zwischen Stiftungen und Vereinen. „Der Vorstandsvorsitzende wird nicht gewählt, sondern vom Stiftungsrat bestimmt.“ Damit ähnele das Verfahren in Stiftungen dem in Aktiengesellschaften.

Franz Tripp (r.) gratuliert Hans-Jürgen Rzadki. Foto: Peter Schniederjürgen

„Diese Kladde begann ich vor acht Jahren mit der Gründung der Stiftung. Jetzt ist sie bis auf die letzte Seite voll und für mich das Zeichen, kürzer zu treten“, zeigte der Ex-Vorsitzende Franz Tripp seine Arbeitsunterlage. Ihm sei nicht bange, wenn er die Zukunft der Stiftung betrachte, denn bei so viel Einsatz sei sie auf einem guten Weg. Franz Tripp gratulierte seinem Nachfolger und wünschte ihm viel Glück.

Auch der Stiftungsrat bekam eine neue stellvertretende Vorsitzende: Bettina Neuhaus wird in Zukunft den Rat zusammen mit dem Vorsitzenden Rudolf Pollex vertreten. Neue Stiftungsratsmitglieder sind zudem Annette Ostendorf, Stefan Leifeld und Martina Laufkötter. Aus dem Vorstand schieden Franz Tripp und Frank Boehle aus, für sie kamen Hans-Jürgen Rzadki und Theo Leifeld.