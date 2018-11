Das „alte“ Persien ist im Umbruch

„Das Reich des Bösen“ oder gar ein wahrer „Schurkenstaat“? So bezeichneten die früheren US-Präsidenten Ronald Reagan und George W. Bush den Iran. Aber stimmt diese Beschreibung auch wirklich? Mitnichten. Die knapp 300 Besucher der Multivisionsshow am Dienstagabend in der Stadthalle realisierten schnell, dass sich unter dem Schleier des Mullah-Regimes, von dem „AZ“- Redaktionsleiter Peter Harke bei der Begrüßung sprach, noch immer zahlreiche „Perlen des Orients“ verbergen. Einer, der viele dieser Schätze gefunden und gehoben hat, ist der Profifotograf Reiner Harscher. Bereits seit 15 Jahren bereist er immer wieder den Iran und begab sich dabei auf die Suche nach dem „alten“ Persien.

Er traf dabei auf gastfreundliche Menschen und auf ein Land im Aufbruch, bei dem sich alle Facetten einer modernen Gesellschaft, aber auch uralter Traditionen zeigten. Gleichsam beispielhaft für diese beiden Pole steht wohl die junge, dynamische und belebte Universitätsstadt Shiraz, in der einerseits das Leben pulsiert und die jüngeren Frauen die strengen Kleidervorschriften kreativ auslegen, andererseits aber auch hochsakrale und geschichtsträchtige Orte wie gigantische Mausoleen zu finden sind. „Im gesamten Iran gibt es mehr als tausend Mausoleen“, berichtete Harscher. Eines der berühmtesten hiervon ist das Mausoleum Schah Tscheragh, wo sich die Begräbnisstätte des „Königs des Lichts“ befindet.

„ Die alte Macht und Pracht ist hier noch zu spüren. Die alte Macht und Pracht ist hier noch zu spüren. “ Reiner Harscher über Persepolis

Noch eindrucksvoller freilich sind die historischen Stätten von Persepolis. „Die alte Macht und Pracht ist hier noch zu spüren“, erklärte Harscher, während auf der großen Leinwand der Stadthalle beeindruckende Bilder von prächtigen steinernen Reliefs zu sehen waren. Einst prunkvolle Residenz des Königs, existierte diese im Jahr 520 gegründete Stadt indes nur 200 Jahre, bis sie von Alexander dem Großen dem Erdboden gleichgemacht wurde.

Neben solchen historischen Motiven hatte der Referent aber auch zahlreiche Bilder im Gepäck, die das einfachste Leben der Menschen fernab der großen Städte wie der Hauptstadt Teheran zeigten. Die Ernte mit modernen landwirtschaftlichen Maschinen einfahren? Das gibt es im Iran längst noch nicht überall. „Teilweise wird auf den Feldern noch in einer archaischen Art und Weise gedroschen“, verdeutlichte Harscher.

Wenn man an den Orient denkt, dann fallen einem auch schnell unendliche Wüsten ein. Vor diesen machte Harscher ebenfalls nicht Halt. So bereiste er beispielsweise die Stadt Yazd, die sich in einer glühend heißen Region befindet. Mit der Amir Chaqmaq Moschee ist dort eines der schönsten Beispiele für die Architektur des Orients zu bewundern. Symbolisch für das Leben in der Wüste Lut stehen zudem natürlich Kamele. Doch auch mit ihnen gestaltet sich das Leben rund um Oasen immer schwieriger. „Die alte Lehmarchitektur dort verfällt teilweise, da die Bewohner abwandern“, berichtete Harscher.

Der Wandel hin zur Moderne trifft auch Menschen wie den fast 90-jährigen Ali, den Harscher in einem spartanisch eingerichteten Keller aufsuchte. Dort webte Ali aus Kamelhaar per Hand Tücher. Eine Kunst, die früher oder später aussterben wird, wenn Maschinen diese Tätigkeit übernehmen.

Ein weiteres Markenzeichen des Irans ist weiterhin der Teeanbau. Gerade am Rande des Kaspischen Meeres kultiviert man seit vielen Generationen Tee. Ein einfaches Getränk? Nicht für die Iraner. „Teetrinken ist hier ein Stück Kultur“, wusste Harscher von seinen Besuchen in Teehäusern zu berichten.

Zur Kultur des Landes gehören (noch) zweifelsohne auch die Nomadenstämme. Auf dem beschwerlichen Weg zu ihren Sommerweiden hoch in den Gebirgen begleitete der Fotograf sie. „Das ist ein extremes Leben, und ob die nachfolgenden Generationen das so weiterführen, ist fraglich“, so Harscher über seine dort gewonnenen Eindrücke.