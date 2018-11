Güterzüge fahren direkt in die Halle

Die Brecheranlage ist Schnee von gestern. Was im vergangenen Jahr noch für intensive Diskussionen im Stadtplanungs und Bauausschuss gesorgt hatte, als es um die Revitalisierung der Blomberg-Brache ging, regte am Dienstagabend bei der Info-Veranstaltung in der Aula der Paul-Gerhardt-Schule niemanden mehr auf. Denn der neue Eigentümer Wilhelm Hafer will hier künftig in großem Umfang Stahl umschlagen. Genauer gesagt, Coils, große Stahlrollen.

Dazu soll in den sechs bestehenden Hallen des ehemaligen Waschmaschinen- und Haushaltsgeräteherstellers Blomberg das Ahlener Logistikzentrum (ALZ) mit direktem Gleisanschluss entstehen. Verkehrsträger ist die Westfälische Landeseisenbahn (WLE), deren Güterzüge direkt in die noch zu bauende neue Halle, die auf dem Freigelände der Blomberg-Brache errichtet werden soll, hineinfahren werden.

Stadtbaurat Andreas Mentz konnte zu dem Infoabend drei Vertreter von NRW Urban, zuständig für den Flächenpool, begrüßen. Franz Große-Keul vom Standort Dortmund skizzierte die bestehenden Belastungen der Maybachstraße, die künftig die Erschließung des ALZ übernehmen soll, mit 5500 Lkw täglich. Durch die Verlegung des Eingangs werde die Voltastraße entlastet, gab sich Große-Keul überzeugt. Künftig würden rund 60 Prozent der Zulieferung über die Bahn, 40 Prozent über die Straße abgewickelt. Eine Mehrbelastung durch Lkw sei daher nicht zu erwarten, versicherten Große-Keul und sein Kollege Ludger Koid. Mit dem vollen Betrieb des Logistik-Zentrums sei erst in drei bis vier Jahren zu rechnen.

Die WLE will ihre Hausaufgaben demgegenüber sehr viel schneller erledigen. Johann Ubben, Bereichsleiter Eisenbahnen, kündigte an, die 1,7 Kilometer lange Gleisstrecke sei schon bald betriebsbereit. Erneuert werden müssten lediglich die Schwellen.

Die Sorgen der wenigen anwesenden Anwohner bezogen sich vor allem auf den bisherigen Verkehr und die Lkw-Fahrer, die in ihren Kojen übernachten, um morgens abzuladen oder Ladung aufzunehmen, und über keinerlei sanitäre Anlagen verfügen. „Wir nehmen ihre Anregungen mit in die weiteren Beratungen“, versicherte An­dreas Mentz.