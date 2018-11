„In der Summe haben die Teilnehmer 128 438 Kilometer erradelt. Das ist ein besseres Ergebnis als im Vorjahr“, sagte sie. Im Premierenjahr legten die Radfahrer während des dreiwöchigen Aktionszeitraumes 81.520 Kilometer zurück, so dass die als Ziel ausgegebene Marke von 100.000 Kilometer in diesem Sommer locker genommen wurde. 457 aktive Radfahrerinnen und Radfahrer hatten sich in die Starterlisten eingetragen.

Für die Overbergschule überreichte Bürgermeister Berger die Auszeichnung an Mario Gramse-Römer (M.) und Paul Leonbrung. Foto: Stadt Ahlen

225 Teilnehmer können sich in diesem Jahr über einen Teampreis oder einen Einzelgewinn freuen. Die Einzelgewinner erhielten eine Fahrrad-Gepäcktasche von Ortlieb mit dem Logo des Stadtradelns. Die Teamgewinner eine Preissumme per Scheck. Bei der Verleihung der 14 Urkunden wollte Bürgermeister Dr. Alexander Berger zwar kein neues Ziel für den Wettbewerb im nächsten Jahr ausrufen, „schließlich machen wir das nicht aus sportlichem Ehrgeiz, sondern wegen der Freude am Radfahren.“ Den Hinweis auf die Stadtradler im ostfriesischen Leer wollte er sich aber dennoch nicht verkneifen. Knapp 620.000 Kilometer haben dort 3000 Radler zusammenbekommen.

Das kilometerstärkste Team mit 65 Teilnehmern und einer Kilometerleistung von 21.703,7 km war wie im letzten Jahr „Kette Winkelmann“. Die Overbergschule fuhr in der Sparte Schulen mit gutem Beispiel voran. Der bisweilen kritisch geführten Diskussion um das innerstädtische Radverkehrskonzept setzten Berger und Schöning den Appell zu Geduld und gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr entgegen. „Jeder ist mal der Stärkere, mal der Schwächere“, bat Berger ums Bereitschaft, sich auch in die Perspektive der anderen zu versetzen.