Die CDU-Ortsunion West wird zukünftig von Reinhard Genderka geführt. Das bestimmte am Dienstagabend die Versammlung der Ortsunion im Gasthaus Quante. Die weiteren Vorstandsmitglieder – Klaus Vorbrink als Stellvertreter, Schriftführer Willi Wallmeyer, Mitgliederbeauftragter Christoph Aulbur und die Beisitzer – wurden im Amt bestätigt.

Die vorherige Vorsitzende Tanja Lehmann stellte sich nicht zur Wiederwahl. Der neue Chef äußerte sich prompt zu seinen Zielen. So sieht Genderka eine große Aufgabe darin, den Westen „wieder voranzubringen“ und das gleich in vielfältiger Hinsicht. „Unsere Zeit bringt viele Veränderungen mit sich. Wir dürfen den Menschen nicht das Gefühl geben, sie damit allein zu lassen. Wir müssen auf ihre Sorgen und Ängste hören“, hielt der neue Vorsitzende fest. Ihm gehe es vor allem darum, Menschen dort abzuholen, wo sie stehen. „Ob Pflegenotstand oder Industrie 4.0 – wir müssen uns um die Anliegen der Bürger kümmern“, sagte Reinhard Genderka. Für ihn liege der Schwerpunkt der Arbeit an der Basis, indem er sich direkt mit den Menschen im Westen auseinandersetzt. „Darin sehe ich das beste Mittel gegen die um sich greifende Politikverdrossenheit.“

Dazu schwor Stadtverbandschef Peter Lehmann „seine Westler“ auf die kommenden Wahlen ein. Besonders der Bereich Wohnungsbau liegt Lehmann am Herzen. „Ahlen ist attraktiv, hat aber deutlich zu wenig Wohnraum“, hob er hervor. So setzt er sich für das Neubaugebiet am Homannsweg ein. „Dafür stehe ich auch unserem Bürgermeister gern auf den Füßen“, betonte der Lokalpolitiker. Die Neubaugebiete sieht er als wichtige Ergänzung zu den Einzelneubauten in der Stadt. Dazu verwies er auf die 18 Anträge seiner Fraktion. Darunter auch die Forderung von 100 000 Euro zur Wiederherstellung der Bespielbarkeit des Platzes der Spielvereinigung Dolberg. Ebenso betonte Lehmann die Notwendigkeit einer Mehrzweckhalle für Vorhelm. „Mit dem Wegfall der Hellbachhalle stehen zu wenig Flächen für Veranstaltungen wie Karneval, Erntedank und anderes zur Verfügung.“