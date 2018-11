Schon mal beim Chefarzt ein Grillwürstchen bestellt? Nein? Dann wird‘s aber Zeit. Gelegenheit bietet sich am Sonntag, 9. Dezember, im Neubau des St.-Franziskus-Hospitals. Von 11 bis 16 Uhr läuft dort im Sockelgeschoss ein Adventsmarkt, dessen Erlös der Aktion Benjamin für Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten zugute kommt. Und zu diesem Erlös tragen eben auch die Chefärzte des St. Franziskus bei, indem sie ihre Kompetenz am Grill beweisen.

Aber noch ein weiteres Highlight wartet auf die Gäste. Anne-Kathrin Hoffmann-Quittek, Pressesprecherin am St.-Franziskus-Hospital, und Katharina Braukmann, Musiklehrerin am Städtischen Gymnasium, sind ein bisschen stolz, als sie den Auftritt der Musical AG des Städtischen Gymnasiums ankündigen. Zwischen 13 und 15 Uhr zeigen die Schülerinnen und Schüler Auszüge aus ihrem neuen Stück „Tails of Hamelin – Ratten in der Stadt“.

„Das ist eine absolute Deutschland-Premiere“, freut sich Katharina Braukmann, dass sie die Genehmigung zur Aufführung des britischen Werks bekommen hat. Sie hat gemeinsam mit ihrer Kollegin, der Englischlehrerin Elisabeth Reichmann, das Musical ins Deutsche übersetzt. Seit Februar proben die Kinder und Jugendlichen bereits.

Aber natürlich gibt‘s beim Adventsmarkt nicht nur was zum Schauen, sondern auch zum Kaufen. In acht Holzhütten bieten Mitarbeiter des Krankenhauses und Partner Dekoartikel und Weihnachtsgebäck, Kunsthandwerk und Kerzen an. Wer nach dem Chefarzt-Würstchen noch Appetit hat, kann sich zwischen Grünkohleintopf, Gulaschsuppe und Waffeln entscheiden.

Und die jungen Gäste haben zudem die Möglichkeit, unter fachkundiger Anleitung Weihnachtskarten zu basteln.