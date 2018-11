Eine Woche lang wird es vor dem Rathaus für Autofahrer nur in eine Richtung gehen. Wegen Bauarbeiten an der Asphaltdecke wird der Verkehr zwischen der Wersebrücke an der Weststraße und der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße über Westenmauer und Südenmauer nur stadteinwärts in Richtung Bahnhof fließen. Voraussichtlich vom 28. November bis zum 5. Dezember wird hierzu eine Einbahnstraße eingerichtet.

Der Verkehr in Richtung Westen folgt einer beschilderten Umleitung über die Friedrich-Ebert-Straße und Hammer Straße. Abhängig vom Baufortschritt und der Witterung muss der Rathausparkplatz während der Bauzeit an einem Tag gesperrt werden, was kurzfristig bekanntgegeben wird. Aktuelle Informationen gibt es auch auf der Internetseite der Stadt Ahlen unter www.ahlen.de und auf der „Ahlen App“.

Auf dem Bauabschnitt lässt die Stadt Ahlen 4000 Quadratmeter Asphaltdecke erneuern und Schutzstreifen für Radfahrer auftragen. Im Zuge des Umbaus auf der sog. „Südspange“ sind bereits die Abbiegespuren in den Alten Hof und in die Friedrich-Ebert-Straße zurückgebaut worden.