Schöne neue Einkaufswelt

Christine Hodicz ist die erste, die sich traut. Die allererste, die am Donnerstagmorgen um zwei Minuten vor neun ih­ren Einkaufswagen durch die Schranke in den neuen „Edeka Kempermarkt“ schiebt. Die hinter ihr Wartenden zögern noch, einige schauen auf die Uhr. Filialleiterin Emel Demirer ruft ihnen zu: „Sie dürfen schon eintreten, der Markt ist eröffnet!“ Dann gibt es kein Halten mehr, die Kunden strömen in den Laden – und konsumieren, bevor sie in die Regale greifen, erst mal mit den Augen. Staunen, wie sich das hier verändert hat. Die breiten Gänge, die moderne Möblierung, die großzügige Präsentation der Waren, die Beleuchtung – kein Vergleich zu früher. Mit einem Wort, das an diesem Tag hundertfach fällt: „Toll!“

Auch Christine Hodicz gebraucht es, die gezielt die Fleischtheke angesteuert hat und sich frisches Geschnetzeltes nach Gyros­art – heute im Angebot – abwiegen lässt. Sehr schön findet sie den Laden. Und erzählt der „AZ“ noch: „Ich wohne in der gleichen Straße wie Kempers.“ Auf dem Weg zur Kasse läuft ihr der Inhaber prompt über den Weg. Die Seniorin drückt ihm die Hand: „Alles Gute zur Neueröffnung!“ Matthias Kemper bedankt sich, lächelt zufrieden. Schon am Vorabend beim Empfang für rund 200 geladene Gäste haben er und seine Frau Ellen viel Lob von allen Seiten bekommen. Das tut gut, entschädigt für die Anstrengungen der letzten Wochen und Monate. „Es war für alle Beteiligten viel Arbeit“, sagt Kemper.

Eröffnung des Einkaufszentrums „Kerkmann Platz“ 1/17 Fast drei Jahre nach der „Marktkauf“-Schließung: neues Shoppingvergnügen am Gebrüder-Kerkmann-Platz. Foto: Peter Harke

Fast drei Jahre nach der „Marktkauf“-Schließung: neues Shoppingvergnügen am Gebrüder-Kerkmann-Platz. Foto: Peter Harke

Fast drei Jahre nach der „Marktkauf“-Schließung: neues Shoppingvergnügen am Gebrüder-Kerkmann-Platz. Foto: Peter Harke

Fast drei Jahre nach der „Marktkauf“-Schließung: neues Shoppingvergnügen am Gebrüder-Kerkmann-Platz. Foto: Peter Harke

Fast drei Jahre nach der „Marktkauf“-Schließung: neues Shoppingvergnügen am Gebrüder-Kerkmann-Platz. Foto: Peter Harke

Fast drei Jahre nach der „Marktkauf“-Schließung: neues Shoppingvergnügen am Gebrüder-Kerkmann-Platz. Foto: Peter Harke

Fast drei Jahre nach der „Marktkauf“-Schließung: neues Shoppingvergnügen am Gebrüder-Kerkmann-Platz. Foto: Peter Harke

Fast drei Jahre nach der „Marktkauf“-Schließung: neues Shoppingvergnügen am Gebrüder-Kerkmann-Platz. Foto: Peter Harke

Fast drei Jahre nach der „Marktkauf“-Schließung: neues Shoppingvergnügen am Gebrüder-Kerkmann-Platz. Foto: Peter Harke

Fast drei Jahre nach der „Marktkauf“-Schließung: neues Shoppingvergnügen am Gebrüder-Kerkmann-Platz. Foto: Peter Harke

Fast drei Jahre nach der „Marktkauf“-Schließung: neues Shoppingvergnügen am Gebrüder-Kerkmann-Platz. Foto: Peter Harke

Fast drei Jahre nach der „Marktkauf“-Schließung: neues Shoppingvergnügen am Gebrüder-Kerkmann-Platz. Foto: Peter Harke

Fast drei Jahre nach der „Marktkauf“-Schließung: neues Shoppingvergnügen am Gebrüder-Kerkmann-Platz. Foto: Peter Harke

Fast drei Jahre nach der „Marktkauf“-Schließung: neues Shoppingvergnügen am Gebrüder-Kerkmann-Platz. Foto: Peter Harke

Fast drei Jahre nach der „Marktkauf“-Schließung: neues Shoppingvergnügen am Gebrüder-Kerkmann-Platz. Foto: Peter Harke

Fast drei Jahre nach der „Marktkauf“-Schließung: neues Shoppingvergnügen am Gebrüder-Kerkmann-Platz. Foto: Peter Harke

Fast drei Jahre nach der „Marktkauf“-Schließung: neues Shoppingvergnügen am Gebrüder-Kerkmann-Platz. Foto: Peter Harke

Die Arbeit ist bei „ Bußmanns Apotheke“ noch nicht ganz geschafft. Sehr kurzfristig habe man vom Kreis die Betriebserlaubnis bekommen, erklärt Matthias Bußmann, brauche aber eigentlich vier Tage zum Befüllen der Automaten für die Medikamentenausgabe. Und nun hat auch noch der Elektriker Mist gebaut, so dass die Bildschirme erst mal schwarz bleiben. Sei‘s drum, der Betrieb läuft dennoch schon seit acht Uhr. Geöffnet ist der fünfte Standort der „starken Apotheken“ in Ahlen künftig montags bis freitags bis 19 Uhr und sogar samstags bis 18 Uhr. Bußmann: „Mit den verlängerten Öffnungszeiten reagieren wir auf die Diskussion über den Apothekennotdienst in unserer Stadt.“

Von „vielen kleinen Baustellen“, die es bis zuletzt gegeben habe, berichtet auch Alexandra Schönfeld. „Es war sehr knapp“, so die Filialleiterin des Aktionskaufhauses Woolworth. Aber nun, ihrem „guten Team“ sei dank, laufe es rund. Wie das Glücksrad vor dem Eingang, eines von gleich dreien, die sich in der Eingangshalle des neuen Shopping-Centers namens „Kerkmann Platz“ – ohne Bindestrich – unablässig drehen und vor de­­nen sich zeitweilig lange Schlangen bilden. Im stylisch eingerichteten Café der Bäckerei Hosselmann ist auch bald kein Tisch mehr frei. (Mehr in der Freitagausgabe der „AZ“.)