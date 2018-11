Berger: „Ahlen ist wieder komplett“

Auf einen konkreten Eröffnungstermin hatte sich Anton Neuhaus im April bei der Bekanntgabe seines Konzepts für den ehemaligen „ Marktkauf“ noch nicht festlegen wollen, lediglich versprochen, die nächsten Schokonikoläuse würden die Ahlener wieder am Gebrüder-Kerkmann-Platz kaufen können. Viereinhalb Wochen vor Heiligabend ist es nun soweit, das neue Shopping-Center rechtzeitig vor Beginn des Weihnachtsgeschäfts in Betrieb gegangen, ein fast drei Jahre währender Leerstand gehört damit der Vergangenheit an.

Die Erleichterung darüber ist auch bei den Stadtvätern und -müttern groß. „Endlich ist Ahlen wieder komplett“, stellte ein freudestrahlender Bürgermeister Dr. Alexander Berger am Vorabend der Eröffnung bei einem Em­pfang im „Edeka Kempermarkt“ fest. Er sei sehr zuversichtlich, so der Verwaltungschef, dass das Familienunternehmen aus Vorhelm sich auch an seinem nunmehr vierten Standort etablieren und zusammen mit den anderen neuen Mietern – „dm“, Woolworth, Lotto Tabak Thiele, „Bußmanns Apotheke“ und Bäckerei Hosselmann – die Innenstadt beleben werde. An die rund 200 Gäste richtete Berger den Appell: „Nicht so viel im Internet bestellen, sondern hier vor Ort einkaufen, frische Qualität!“

Die Aufteilung der 5000 Quadratmeter Verkaufsfläche und den Branchenmix bezeichnete der Eigentümer der Immobilie, Anton Neuhaus, als „optimale Lösung“. Gleiches gelte auch für die verkehrliche Erschließung mit dem Ovalkreisel. Seinen Dank richtete Neuhaus an die Stadt für die gute Zusammenarbeit und an die örtlichen Handwerker, die, wenn nötig, „samstags auch mal länger gemacht“ hätten. Welche Pläne er auf dem Hundhausen-Areal gegenüber verfolgt, von dessen Erwerb ihn erst sein Projektentwickler Hans-Georg Bruns habe überzeugen müssen, wie er zugab, verriet der Speditionsunternehmer noch nicht.

Ein anderes Geheimnis lüftete dafür Dr. Alexander Berger. Es sei Ellen Kemper gewesen, die ihn beim Winterball der Bürgerschützen als Erste auf eine mögliche Ansiedlung in Ahlen angesprochen habe. Vor genau 21 Monaten, wie sich Matthias Kemper erinnerte, saß man dann das erste Mal im Rathaus mit dem Bürgermeister und Stadtbaurat An­dreas Mentz und nur eine Woche später mit den Herren Neuhaus und Bruns zusammen. Die Realisierung des bisher größten Projekts in der Firmengeschichte sei für alle Beteiligten mit „viel Arbeit und Anstrengung“ verbunden gewesen, so der Lebensmittelhändler, der sich ebenfalls bei den Handwerkern und insbesondere den eigenen Mitarbeitern, die „superklasse mitgezogen“ hätten, bedankte. Zum Schluss hatte Kemper nur noch einen Wunsch: „Lasset die Kassen klingeln!“