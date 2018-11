„Roter Teppich“ für dänische Freunde

Seit mehr als 18 Jahren steht die „Westfalen-Kaserne“ für gelebte Völkerverständigung: Jedes Jahr reisen Soldaten und Zivilisten ins dänische Sonderburg, um an die Gefallenen der Schlacht auf den Düppeler Schanzen zu erinnern, bei der auch Ahlener im Jahr 1864 ihr Leben ließen. Was so selbstverständlich klingt, war ein hartes Stück Arbeit, wie Arne Peder Hansen erinnerte. Der ehemalige Bürgermeister Sonderburgs, stolze 88 Jahre alt, hatte das gemeinsame Gedenken gemeinsam mit Rolf Kersting ungeachtet massiver Widerstände auf den Weg gebracht. „Eigentlich darf man in der Politik nie ,Ja‘ sagen. Nur ,Nein‘, höchstens ,vielleicht‘“, sagte Hansen. Im Fall Düppel habe er gerne „Ja“ gesagt.

Oberstleutnant Timo Gadow, Kommandeur des Aufklärungsbataillons 7, und dessen Stellvertreter, Oberstleutnant Manuel Schwarzer, sowie Hans-Dieter Samson, Vorsitzender des Freundeskreises Ahlener Soldaten, begrüßten außerdem Oberstleutnant a.D. Jens Peter Rasmussen, Chef der dänischen Heimwehr, und Gemahlin Merethe im Unteroffiziersheim. Durch Oberst a. D. Hans Schlüter erweiterte sich die Runde ehemaliger Kasernenchefs. Mit Altbürgermeister und Freundeskreisgründer Herbert Faust, dem amtierenden Bürgermeister Dr. Alexander Berger sowie Samsons Vorgänger und Ehrenvorsitzenden Rolf Kersting war die illustre Runde schließlich komplett.

„Wir wurden von unseren dänischen Freunden im April so gut umsorgt, dass wir ihnen hier und heute gerne den sprichwörtlichen roten Teppich ausrollen“, lobte Samson. Dem schlosse sich Hausherr Timo Gadow gerne an. „Der Kontakt mit dem Freundeskreis hat für mich bereits kurz nach der Übernahme dieses Bataillons viele Türen geöffnet und ist mir sehr wichtig“, stellte der Kasernenkommandant in seiner Begrüßung klar. Besonders bedankte er sich bei Rolf Kersting für dessen Einsatz bei der deutsch-dänischen Versöhnung über den Gräbern. „Ich habe schon viel von Ihnen und ihrem Engagement in dieser Stadt für die Bundeswehr gehört. Wir wollen diesen Akt der Völkerverständigung gerne fortsetzen“, sagte Gadow.

Bürgermeister Dr. Alexander Berger bedauerte es, bislang noch nicht bei der Dänemark-Fahrt dabei gewesen zu sein. „Im übernächsten Jahr klappt es, das steht schon fest in meinem Terminkalender“, sagte er und wandte sich an die dänische Abordnung: „Ich bedanke mich bei Ihnen für die gute Versorgung und Unterbringung der Delegation aus Ahlen.“ Diese Freundschaft sei eine Bereicherung für beide Seiten. Um die Akteure für die weitere Zusammenarbeit zu motivieren, überreichte der Verwaltungschef einige Ahlen-Kalender.

Mit einem Strauß bunter Anekdoten konnte Altbürgermeister Herbert Faust aufwarten. Er schilderte die Ankunft der Bundeswehr in der Wersestadt vor bald 60 Jahren. Amüsiert stellte er das erste öffentliche Gelöbnis auf der Jahnwiese dar. „Damals wollten ein paar Randalierer stören, aber den Bergleuten, die sich für ihre Soldaten einsetzten, hatte niemand etwas entgegenzusetzen“, erzählte Faust. Die hätten die Störer einfach über die Mauer geworfen. Zur Bedeutung des Freundeskreises war sich der Ahlen-Kenner sicher, dass dieses bürgerschaftliche Engagement für die Truppe nicht unerheblich zum Standorterhalt beigetragen habe.

Auch sein dänischer Kollege Arne Peder Hansen konnte – in sehr gutem Deutsch – einige Anekdoten erzählen. So schilderte er den nicht ganz reibungslosen Beginn der Verbindung zwischen Ahlen und Sonderburg. Dabei stellte er die Bestrebungen von Anstifter Rolf Kersting in den Vordergrund. „Dieser Deutsche überzeugte uns davon, dass es nicht geht, das beide Völker getrennt der Schlacht gedenken.“ Mit seiner eindringlichen Einladung, für das kommende Jahr wieder Soldaten zur Gedenkfeier zu entsenden, beschoss er seine spritzige Rede.

Dann war Zeit, sich um den grünen Kohl aus den großen Kochtöpfen des Bataillons zu kümmern. Im kameradschaftlichen Beisammensein endete der Abend erst zu später Stunde.