Hilfe für Kinder mit Behinderung

„Wir gehören zusammen – In Peru und weltweit!“ So heißt das Motto der Sternsingeraktion 2019, bei der wieder rund 330 000 Kinder und Jugendliche als Heilige Drei Könige von Haus zu Haus ziehen.

Sie bringen den Segen Gottes zu den Menschen und machen auf die Not der vielen Kinder aufmerksam, die weltweit mit Sternsinger-Spenden unterstützt werden. Für Kinder mit Behinderungen in armen Familien ist es doppelt schwer, die täglichen Herausforderungen gut zu meistern. Durch die Spenden, die die Sternsinger sammeln, können Hilfsprojekte finanziert werden, damit Kinder mit Behinderungen aktiv am Leben teilhaben können. Die Spenden der Kirchorte St. Bartholomäus und St. Ludgeri gehen wie in jedem Jahr an Projekte in Bagamoyo und Landanai in Tansania.

Auch hier in Ahlen haben die Vorbereitungen für die Sternsingeraktion 2019 bereits begonnen. Dabei gibt es fünf Organisationsteams, die für die jeweilige Durchführung sorgen und mit einem gemeinsamen Flyer zum Mitmachen einladen. Wer dabei sein möchte, ist zu einem der Vorbereitungstreffen eingeladen.

Den Auftakt mit dem ersten Kennenlerntreffen macht das Vorbereitungsteam St. Bartholomäus am morgigen Sonntag, 25. November, von 16 bis 17 Uhr im Barthelhof. Dabei wird der Film „Willi in Peru“ gezeigt. Alle Kinder, die rund um die St.-Bartholomäus-Kirche sternsingen wollen, sind willkommen.

Rund um die sieben Kirchtürme sind dann Anfang Januar wieder mehr als 250 Mädchen und Jungen unterwegs. Dazu kommen noch Küchenteams und die Begleiter der Kindergruppen. Die Organisationsteams freuen sich über alle, die mitmachen. Alle Familien, die noch Sternsinger-Gewänder haben und nicht mehr benötigen, weil die Kinder herausgewachsen sind, werden gebeten, diese im Pfarrbüro an der Nordstraße 13 abzugeben. Dann können auch die „Neuen“ wieder mit richtigen Königsgewändern im neuen Jahr durch die Straßen ziehen.

Die Termine:

► St. Bartholomäus

Kennenlerntreffen mit Film: Sonntag, 25. November, 16 bis 17 Uhr im Barthelhof,

Kronenbasteln mit Einkleiden: Samstag, 15. Dezember, zwischen 15 und 18 Uhr im Barthelhof, Aktionstag: Samstag, 5. Januar, Treffen um 9.15 Uhr im Barthelhof,

Aussendung um 9.30 Uhr in der St.-Bartholomäus-Kirche, Dankgottesdienst: Sonntag, 6. Januar, 10.30 Uhr, in der St.-Ludgeri-Kirche. Infos und Kontakt: Dominic Balmes, dombalmes@googlemail.com

► St. Elisabeth und St. Marien

Kronenbasteln mit Film und Einkleiden: Dienstag, 27. November, 17 bis 18.30 Uhr im Pfarrheim St. Elisabeth, Aktionstag: Samstag, Januar, Treffen um 8.30 Uhr im Pfarrheim St. Elisabeth, Aussendung um 9 Uhr in der St.-Elisabeth-Kirche, Dankgottesdienst: Samstag, 5. Januar, 18.30 Uhr in der St.-Elisabeth-Kirche. Infos und Kontakt: Ludger Gerhardt, ludger-gerhardt@t-online.de.

► St. Gottfried und St. Josef

Kennenlerntreffen mit Film und Einkleiden: Samstag, 1. Dezember, 15.30 bis 17.30 Uhr im Jugendheim St. Josef, erster Aktionstag: Freitag, 4. Januar, Treffen um 9 Uhr im Jugendheim St. Josef, Aussendung um 9.30 Uhr in der St.-Josef-Kirche, zweiter Aktionstag: Samstag, 5. Januar, Treffen um 9.30 Uhr im Jugendheim St. Josef, Dankgottesdienst: Sonntag, 6. Januar, 11 Uhr, in der St.-Josef-Kirche. Infos und Kontakt: Angelika Aperdannier, aperdannier-a@bistum-muenster.de.

► St. Ludgeri

Kronenbasteln mit Film und Einkleiden: Donnerstag, 13. Dezember, 16.30 bis 18 Uhr im Gemeindezentrum St. Ludgeri, Aktionstag: Samstag, 5. Januar, Treffen um 9 Uhr im Gemeindezentrum St. Ludgeri, Aussendung um 9.15 Uhr in der St.-Ludgeri-Kirche, Dankgottesdienst: Sonntag, 6. Januar, 10.30 Uhr, in der St.-Ludgeri-Kirche. Infos und Kontakt: Diana Maintz, Thomas Gocke, gocke@bistum-muenster.de.

► St. Lambertus

Kennenlerntreffen mit Einkleiden: Freitag, 28. Dezember, 15 bis 16.30 Uhr im Pfarrheim St. Lambertus, Aktionstag: Samstag, 5. Januar, Treffen und Aussendung um 9 Uhr in der St.-Lambertus-Kirche, Dankgottesdienst: Sonntag, 6. Januar, 9 Uhr, in der St.-Lambertus-Kirche. Infos und Kontakt: Christel Beckmann, beckmann-dolberg@t-online.de.