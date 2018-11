Wasser sprudelt aus eigener Quelle

Zum dritten Mal fand im Rahmen der Städtefreundschaft zwischen Ahlen und Bagamoyo in Tansania am Lehrerausbildungs-Kolleg Maruco in Bagamoyo ein zweitägiger Elektronik-Workshop unter Mitwirkung von Ahlenern statt. Diesmal waren mit Bernd Schäpers vom Freundeskreis Bagamoyo e.V. der Maschinenbau-Ingenieur Markus Winterkamp und der Elektro-Ingenieur An­dreas Linnemann sowie seine Frau Doris und der Informatik-Student Dominic Wrege angereist. Neben Lötübungen an elektronischen Schaltungen erhielten die Lehramtsanwärter eine Einführung in Mikroprozessor-Technik. Hier waren besonders die Kompetenzen von Dominic Wrege gefragt. Nachdem er bereits als Schüler und ebenfalls kurz nach dem Abitur zusammen mit den „Science Buddys“ in Tansania im Einsatz war, konnte er nun die jungen Tansanier für die Möglichkeiten der Digitaltechnik begeistern. Die mitgebrachten Bauteile und Schaltungen waren durch „Engagement Global“ im Auftrag des Landes NRW gefördert.

Bereits eine Woche vor dem Workshop am Maruco waren die Deutschen in einem Arbeitseinsatz im CAM-Projekt (Cor Ardens Mlandizi) tätig, um den Aufbau des Ausbildungszen­trums für benachteiligte Jugendliche zu unterstützen. Nachdem im letzten Jahr die Arbeit an der Werkstatt nicht gut vorankam, bot sich diesmal ein erfreulicher Anblick: Durch die Unterstützung des Bistums Münster, der Stiftung Paulchen Esperanza und eine großzügige private Spende konnte endlich der Werkstattkomplex ein Dach erhalten. Somit war es möglich, die aus Deutschland gespendeten gebrauchten Maschinen, die bereits seit März 2017 vor Ort sind, aus dem Container zu holen und in die Werkstatt zu transportieren, eine Aufgabe, die große Herausforderungen mit sich brachte, da nur ein kleiner alter Radlader für den Transport zur Verfügung stand.

Anschließend wurde einer der vier Werkstatträume mit einer Elektroinstallation versehen. Es wurden Kabelkanäle verlegt, Steckdosen montiert, eine Verteilung mit Sicherungen installiert und schließlich die Maschinen in Betrieb genommen. Sowohl Holz- als auch Metallbearbeitung kann nun mit den verschiedenen Maschinen stattfinden. Auch wenn der Bau seit dem ersten Spatenstich zwei Jahre gedauert hat, kann man die bauliche Leistung der Tansanier nur bewundern. Denn immerhin sind diese Bauarbeiten ganz ohne Kräne, Bagger und Mischmaschinen geschafft worden.

Begeistert waren die fünf Besucher vor allem über die Entwicklung, die auf der Farm des CAM-Projekts stattgefunden hat. Dank der ergiebigen Quelle, die im letzten Jahr durch eine 200 Meter tiefe Bohrung erschlossen wurde, können die Felder und Beete der Farm über weit verzweigte Bewässerungsleitungen und Tropfschläuche mit Wasser versorgt werden. Dadurch hat sich die Farm zu einer fruchtbaren Oase entwickelt.