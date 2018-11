Die Kunstklasse der Jahrgangsstufe zehn der Fritz- Winter-Gesamtschule beschäftigte sich intensiv mit dem Thema Diversität unter dem besonderen Gesichtspunkt der Ausgrenzung von Minderheiten. Da war ein Besuch der aktuellen Hexenausstellung im Heimatmuseum mehr als willkommen.

Nachdem sich die Schülerinnen und Schüler bereits in der Schule in verschiedenen Projekten mit dem weiten und immer aktuellen Thema der Ausgrenzung von Minderheiten befasst haben, bot die Besichtigung der Ausstellung „Hexenprozesse“ die Möglichkeit, einen Bogen in die frühe Neuzeit zu schlagen. Die Leiterin des Museums, Gabriele Moser-Olthoff, führte die Gruppe in die Ausstellung ein und vermittelte packend zusätzliche Informationen und Hintergrundwissen. Die Ausstellung verdeutlicht, dass sich die Geschichte der Hexenprozesse auch im vertrauten Heimatraum abgespielt hat. Das gut recherchierte Schicksal eines Ahlener Bürgers, der einem Prozess zum Opfer fiel, ist nur ein Beispiel unzähliger Prozesse dieser Zeit.

„Hexenverfolgungen, Diskriminierung von Minderheiten, Besserstellung von bestimmten Gruppierungen in der Gesellschaft – unseren Schülerinnen und Schülern ist deutlich geworden, wie sehr diese Themen die Menschheit begleiten und wie wichtig und auch möglich es ist, diese zu reflektieren und dagegen Position zu beziehen“, fassten die Klassenlehrerin Hildegard Mees und ihr Mitstreiter Rainer Legant den Besuch im Heimatmuseum zusammen

Die Ausstellung endet am Sonntag, 25. November, um 17 Uhr mit einer Finissage, die auch nach Meinung der Gesamtschüler viele Besucher verdient hat. Im Rahmen der Abschlussveranstaltung gibt es ein Konzert des Kirchenmusikers Michael Kampmann.