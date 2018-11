Vor der ruhigen Adventszeit gab es am Freitagabend bei Rock am Schacht in der Lohnhalle mächtig etwas auf die Ohren. Die beiden lokalen Bands drehten ordentlich auf. Während „4Generation“ Coverversionen von rockigen Titeln ablieferte, gab es bei „The Ignition“ selbst geschriebene Titel und noch einige Phon mehr. Hermann Huerkamp begrüßte zum letzten „normalen“ Rock am Schacht vor der „Rockin‘ Christmas“ am Samstag, 22. Dezember.

Den Auftakt am Freitag machte „4Generation“ mit einem nicht gerade alltäglichen Outfit von Paul Wulle. Das Quartett sorgte für einen Rocksound, der ankam. „Die haben mir gut gefallen“, konstatierte Wolfgang. Und damit war er nicht der einzige, was zum Teil auch daran lag, dass bekannte Titel zu hören waren. Seit 2015 spielen Willi Gerats (Keyboards), Bastian Schwan (Bass), Ewald Kampherm (Schlagzeug) und Paul Wulle (Gitarre) zusammen. Der große Altersunterschied der Musiker wird im Bandnamen deutlich. Vier Generationen stehen hier auf der Bühne.

Verzögerungen gab es beim Auftritt von „The Igni­tion“. Das Aussteuern klappte nicht so richtig. Immer wieder wollten Tim Jungmann (Gitarre und Gesang), Norbert Brinkmann (Gitarre) Michael Fischer (Bass) und Thorsten Westermann (Schlagzeug) etwas nachgeregelt haben. Dann gab es aber einen richtigen Angriff auf die Trommelfelle, die nicht alle in der Lohnhalle aushielten. Die Band mit Auftrittserfahrungen in China holte sogar für einen Gesangstitel ihren Roadie Dennis „Mücke“ Lückemeier auf die Bühne. Und die Musiker schafften es, Tänzer vor die Bühne zu locken, zu denen Norbert Brinkmann immer wieder „Ausflüge“ unternahm.