Der Brief der Ahlener Umweltbetriebe flatterte den Anliegern der Westen- und Südenmauer sowie der Südstraße Mitte der vergangenen Woche ins Haus. Darin wurde ihnen mitgeteilt, dass auf dem Abschnitt zwischen Weststraße und Friedrich-Ebert-Straße ab 28. November die Fahrbahndecke erneuert und der Verkehr als Einbahnstraße nur noch in Richtung Bahnhof geleitet werden soll.

„Cinema“-Betreiber Martin Temme und Marcus Schulz, Inhaber vom Weinhaus Schulz, machen keinen Hehl aus ihrer Verärgerung. „Muss eine solche Baumaßnahme wirklich in der Vorweihnachtszeit durchgeführt werden?“, fragt Schulz. Er befürchtet, dass vor allem die Zulieferer Probleme haben, seinen Betrieb in der Südstraße überhaupt noch zu erreichen. Seinem Ärger hat er in einem Brief an Bürgermeister Dr. Alexander Berger Luft gemacht und wartet auf eine Antwort.

Auch Martin Temme hat für die Durchführung der Baumaßnahme kein Verständnis. Er hat nach einem umsatzschwachen Kinojahr mit Rückgängen von bis zu 20 Prozent auf die letzten Wochen des Jahres mit einem attraktiven Filmprogramm gesetzt. Ab Montag schließt in Hamm das „Cineplex“ und das neue Kino eröffnet erst wieder in 14 Tagen. „Damit verbinde ich die Hoffnung, dass Hammer nach Ahlen zu uns kommen“, erklärt Temme. „Aber sie müssen auch zu uns finden“, schiebt er im Nachsatz gleich nach. Das werde durch die Umleitung aus Richtung Dolberg und Bahnhof nicht gerade leichter. Hinzu komme, dass laut Anschreiben die Zufahrten zeitweise gesperrt werden müssen, weil Fräs- und Asphaltierungsarbeiten durchgeführt werden müssen.

Nachdem Innenstadtstraßen wie der Kerkmann-Platz und Weststraße während der vergangenen Monate durch Bauarbeiten gesperrt waren, hatten die Geschäftsleute darauf gesetzt, dass sie wenigstens zum Jahresende von Baumaßnahmen verschont blieben. „Die Stadt macht es uns nicht leicht“, stellen Temme und Schulz fest und hoffen darauf, dass sich die Einschränkungen doch noch vermeiden lassen.