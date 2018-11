„Brieftauben sind keine Lösung“

Dass bei Bauarbeiten mitunter Leitungen beschädigt werden, kommt vor. Doch der Kabelschaden, der bei Baggerarbeiten am Bahndamm an der Theodor-Schwarte-Straße entstand, zog sich über eine rund 300 Meter lange Strecke – und hatte weitreichende Folgen.

Besonders hart getroffen hat es die Unternehmen am Vorhelmer Bosenberg, die über die Ahlener Vorwahl ans Netz angeschlossen sind. Dort waren Telefon und Internet seit Wochenbeginn „tot“. Und die Wiederherstellung des Netzzugangs entpuppte sich als komplex.

„Da sind mit Telekom und Deutscher Bahn zwei Riesen aufeinandergetroffen“, sagt Jörg Hakenesch. Der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) bekam im Laufe dieser Woche mehrfach den Unmut der Betroffenen zu hören, auch wenn er selbst nur wenig tun konnte. „Wir können da nur versuchen, zu vermitteln“, so Hakenesch. „Normalerweise müsste laut Vertrag acht Stunden nach dem Ausfall die Störung behoben sein, aber das war in diesem Fall unmöglich. Das hatten wir so noch nicht.“ Problematisch sei es gewesen, weil das Kabel beim Setzen von Spundwänden nicht nur an einer Stelle durchtrennt wurde, sondern mehrfach. Neben dem Anschaffen eines Ersatzkabels sah sich der Netzbetreiber den Vorschriften der Bahn ausgesetzt, die solche Tiefbauarbeiten am Gleisrand mit zahlreichen Genehmigungen und dem Abstellen von Streckenposten verbindet. „Da musste unter anderem der Inter-City zur Verlangsamung verpflichtet werden“, erfuhr der WFG-Chef. Auch Strukturförderer Lutz Henke schaltete sich in die Problematik ein und hielt die Betroffenen bei Bedarf „auf Stand“.

Die Telekom-Leitung sorgte für einiges an Mehrarbeit. Foto: Christian Wolff

Thomas Heuser nimmt im „AZ“-Gespräch kein Blatt vor den Mund: „Für uns ist das ganz großer Mist. Wir überlegen schon, künftig Brieftauben auf die Reise zu schicken, aber die sind ja auch keine Lösung.“ Die Firma „Herotec“ wickele 95 Prozent ihrer Aufträge per E-Mail ab. Wie viele davon innerhalb dieser Woche auf der Stecke blieben, kann Heuser noch gar nicht absehen. „Das sehen wir erst in den nächsten Wochen. Einige Kunden, die es eilig hatten, werden sich mit Sicherheit anders orientiert haben.“ Insofern hoffe er, dass die Telekom seiner Firma in irgendeiner Form Entgegenkommen zeigt.

Am Freitag um 11.45 Uhr funktionierte immerhin wieder die Telefonverbindung. Was das Internet angehe, so Thomas Heuser, gebe es die Zusage, dass der Zugang bis spätestens Montag wieder „stehe“. Womöglich müssten dann noch Nachinstallationen vorgenommen werden.