Ein 23-jähriger Oelder hat am späten Samstagabend am Neubeckumer Bahnhof einen Mann mit einer Flasche gegen den Kopf geschlagen. Der 30-jährige Ahlener betrat gegen 23 Uhr gemeinsam mit Freunden die dortige Unterführung. Dann kam es zu einem Streit mit dem Oelder und seinem 21-jährigen Begleiter. Als der Ahlener beschwichtigend eingreifen wollte, erhielt er den Schlag und wurde verletzt. Rettungskräfte brachten den 30-Jährigen zur ärztlichen Versorgung der Wunde in ein Krankenhaus. Die hinzugezogene Polizei leitete gegen den Oelder ein Ermittlungsverfahren ein, teilt die Polizei mit.