Gesucht werden Zeugen, die Angaben zu einem Einbruch machen können, der sich zwischen Samstagmittag und Montagmorgen im „Lädchen am Pilz“ an der Pankratiusstraße ereignete. Unbekannte Personen verschafften sich Zutritt zu dem Ladenlokal und stahlen daraus eine geringe Summe Münzgeld, teilen die Ermittler mit. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen unter der Telefonnummer 96 50 oder per E-Mail an Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.