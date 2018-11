Auflösung ein schmerzhafter Schritt

Das Cäcilienfest in St. Ludgeri war das letzte in der langjährigen Geschichte des Kirchenchores. Am Sonntagmorgen gab die Vorsitzende Hildegard Kemper im Pfarrsaal St. Ludgeri bekannt, dass sich die Sangesgemeinschaft auflösen werde.

Damit war die musikalische Gestaltung der Vormittagsmesse in St. Ludgeri gleichzeitig das „Abschlusskonzert“ des Kirchenchores. 1954 war der Chor gegründet worden, zuletzt zählte er aber nur noch 15 aktive Mitglieder und darunter lediglich zwei Männerstimmen. „Wir waren mal 45 Sänger und ein vierstimmiger Chor“, blickte die Vorsitzende Hildegard Kemper zurück.

„Singen ist Leben, Singen ist Freude“ sei bis zum Schluss die Botschaft gewesen und die habe der Chor immer mit Freude gelebt, erklärte Hildegard Kemper. Deshalb falle es schwer, den aktiven Gesang aufzugeben. Aber die vergangenen Monate waren geprägt von Hindernissen: Zum einen nahm die Zahl der Sänger immer mehr ab, zum anderen erhöhte sich das Durchschnittsalter ständig. Folge war, dass das musikalische Niveau nicht mehr gehalten werden konnte. Deshalb kam der Vorstand zu der bitteren Entscheidung, dem Chor vorzuschlagen, sich aufzulösen. „Es tut weh, aber der Schnitt muss sein“, stellte die Chorvorsitzende emotional fest.

Hildegard Kemper bekannte aber auch, dass es eine wunderbare Zeit in St. Ludgeri gewesen sei. Der Chor werde zwar seinen aktiven Gesang aufgeben, die Gemeinschaft aber soll weiterleben. Im Frühjahr wird beraten, wie die Chormitglieder sich auch zukünftig weiter treffen können.

Pfarrer Dr. Ludger Kaulig bedauerte den Schritt: „Ich finde es aber schön, dass sie sich weiterhin treffen wollen.“ Dann nahm er die letzten Jubilarehrungen vor. Christel Pollhaus wurde für 40 Jahre Chormitgliedschaft geehrt, Bernhard Huster wurde vor 40 Jahren Chorleiter. Mit Maria Maschke sang bis zum Schluss noch ein Gründungsmitglied mit.

Als die Chormitglieder beim Cäcilienfest den Kanon „Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen“ anstimmten, hatte das gefühlt eine ganz besondere Bedeutung. Denn 64 Jahre Kirchenchorgeschichte St. Ludgeri gingen zu Ende.