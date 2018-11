Vor falschen Polizisten am Telefon warnt die Polizei aktuell: Seit Montagmittag haben sich Senioren überwiegend aus dem Bereich Ahlen gemeldet, die Anrufe von falschen Polizisten bekommen haben.

Die Masche der Betrüger, so die Kreispolizeibehörde, sei immer ähnlich: Der Anrufer gebe sich als Mitarbeiter der örtlichen Kriminalpolizei aus und berichte dem Angerufenen über vermeintliche Festnahmen. In der Tasche der Tatverdächtigen seien Tatwerkzeug sowie ein Block gefunden worden und hierauf sei der Name der angerufenen Personen vermerkt. Dann versuche der falsche Polizeibeamte Hinweise zu Schmuck und Geldvermögen zu erlangen.

Bislang seien die Angerufenen allesamt misstrauisch geworden und hätten richtigerweise das Telefonat sofort beendet.