Der Freundeskreis „Nord-West-Humor“ hatte am Samstag wieder seine Senatorinnen und Senatoren eingeladen, um mit weiteren Gästen im Scheunencafé Wibbelt den Start in die Karnevalssession zu feiern. Nord-West-Humor besteht jetzt seit 25 Jahren, kein karnevalistisches Jubiläum, aber eine Leistung, wie Präsident Georg Dückinghaus in seiner Begrüßung feststellte.

Dann wurde allen ein kurzweiliges buntes Programm geboten, das keine Wünsche offen ließ. Die acht Mitglieder erfreuten die Gäste mit ihren eigenen musikalischen Ideen ebenso, wie die Tanzgarden des prinzenbegleitenden ACC, die Kükengarde und die „Dancing Mamis“. Höhepunkt war der Besuch von Prinz Uwe I. mit seinem Gefolge und den „Happy Trumpets“. Der Stadtprinz bekam ein von den Nordwestlern eigens für ihn geschriebenes Prinzenlied präsentiert, was ihn vorübergehend sprachlos machte.

Conny Brückner brachte einen tollen Beitrag zum Thema Lokalpolitik auf die Bühen und aus dem Rheinland war die befreundete KG Schwerfen mit 20 Personen angereist, deren Jugendgarde ein Highlight war.

Die 30 Senatorinnen und Senatoren bekamen wieder ein kleines symbolisches Geschenk, mit dem sie beim Wagenbau malerisch aushelfen können. Mit Josef Genau wurde ein weiterer Senator in den Kreis aufgenommen. Er leistet schon viele Jahre im Hintergrund wichtige Arbeiten für die Nordwestler. Zudem wurde Jürgen Falkenberg für die vielen Jahre seiner Foto-und Filmdokumentationen mit einem Präsentkorb geehrt.