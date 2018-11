Jedes Kind startet mit einem Instrument

Als zweite Grundschule in Ahlen ist die Dolberger Lambertischule seit Schuljahresbeginn in das landesweite „JeKits“-Programm aufgenommen. Das kulturelle Bildungsprogramm des Landes NRW will Grundschüler für das Musizieren oder Tanzen begeistern und läuft mindestens für die kommenden fünf Jahre.

Während die Mammutschule vor zwei Jahren mit dem Schwerpunkt Tanzen in das Programm aufgenommen wurde, hat sich die Lambertischule auf den Bereich der Musikinstrumente festgelegt. „Denn das bedeutet der Programmname JeKits: Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“, erklärt Kati Peterleweling von der städtischen Kulturabteilung. „JeKits ist ein Erfolgsprojekt“, umreißt es Holger Blüder, Leiter der Schule für Musik Beckum-Warendorf.

Inzwischen nehmen 18 Grundschulen im Kreis mit verschiedenen Schwerpunkten teil. Das Programm ist in „JeKits 1“ und „JeKits 2“ für die ersten beiden Jahrgangsstufen gegliedert. In „JeKits 1“ im ersten Schuljahr nehmen alle Schüler teil. In der Lambertischule können die Kinder mehrere Blech- oder Holzblasinstrumente und weitere Instrumente im Musikunterricht ausprobieren und schauen, welches am besten zu ihnen passt. Gleichzeitig wird ihnen von Klaus Andresen, Lehrer der Schule für Musik, eine Grundausbildung vermittelt. „So erreichen wir Schüler, die wir sonst nicht erreichen würden“, lobt Holger Blüder das Programm.

Die Stufe „JeKits 2“ schließt sich dann in der zweiten Klasse an, die Teilnahme ist für den monatlichen Betrag von 23 Euro freiwillig. Darin enthalten ist eine Leihgebühr für das Instrument. Die Anmeldezahl für die zweite Stufe liegt bei 40 Prozent. „Die Kinder lieben den Unterricht. Die freuen sich jeden Dienstag darauf“, zeigt auch Klassenlehrerin Marion Holtmann ihre Begeisterung, die von ihrer Kollegin Irina Wiebe geteilt wird.

„Wir haben die Hoffnung, mit dem Programm auch Schüler für unser Jugendblasorchester gewinnen zu können“, sieht Michael Heising, Vorsitzender des Musikvereins Dolberg, einen weiteren Vorteil von „JeKits“. Denn das Programm läuft nur die ersten beiden Schuljahre, ab der dritten Klasse haben die Mädchen und Jungen die Möglichkeit, übergangslos beim Musikverein Dolberg zu musizieren. Der Verein würde dafür auch ein Musikinstrument zur Verfügung stellen. Alternativ könnten die Schülerinnen und Schüler aber auch weiter Unterricht in der Musikschule nehmen.