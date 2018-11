„Aha-Erlebnis“ unter der Bahnlinie?

Über das Marktplatzpflaster durften sie schon abstimmen und über neue Bän­ke für die Fußgängerzone. Jetzt ist erneut die Meinung der Ahlener gefragt. Diesmal geht es um die künftige Optik der Wandflächen in der Bahnunterführung am Gebrüder-Kerkmann-Platz. Zur Auswahl stehen zwei Varianten – ab­strakt und knallig-bunt die eine, fotorealistisch und eher dezent in der Farbgebung die andere.

Ein erster Entwurf eines Gestaltungs- und Beleuchtungskonzepts für die insbesondere von Fußgängern und Radfahrern als „dunkles Loch“ empfundene Unterführung war bereits im Dezember 2017 vom Wuppertaler Büro „Licht-Raum-Stadt-Planung“ im Stadtplanungs- und Bauausschuss vorgestellt worden, bei den Kommunalpolitikern jedoch auf mäßige Begeisterung gestoßen. Der Vorschlag sah u.a. eine farblich wechselnde Ausleuchtung der Deckenkonstruktion sowie die Einfassung des Bauwerks mit Lichtkästen und der Beschriftung „Osttor“ vor. Die Wände sollten zwischen den unvermeidlichen Werbetafeln mit typischen Ahlener Motiven wie Förder-, Wasser- und Kirchtürmen aufgehübscht werden. „Zu überfrachtet“ fand nicht nur Ratsfrau Martina Maury (BMA) das Ganze, auf ihre Initiative wurde der Gestaltungsbeirat der Stadt Ahlen mit dem Thema befasst.

Eine „beruhigende Wirkung“ attestiert der Gestaltungsbeirat dem Motiv „Wald“. Foto: Heider Held Design

Das Expertengremium schloss sich der Kritik an und sprach die Empfehlung aus: „Das Gesamtkonzept sollte gestalterisch und auch bezüglich der Lichtquellen so reduziert werden, dass auf dem kurzen Durchgang bzw. der Durchfahrt eine angenehme und ruhige Atmosphäre erzeugt wird.“ Dieser Vorgabe trüge eines der zwei Motive, die jetzt das Büro „Heider Held Design“ aus Münster entwickelt hat, auf jeden Fall Rechnung, und deshalb tendierte der Gestaltungsbeirat auch zunächst zum „Wald“, wegen der „starke Kontrastwirkung zum gebauten Stadtraum“, die „auf den Betrachter als ein unerwartet positives Aha-Erlebnis“ und zugleich „beruhigend“ wirken könne. Letztlich sprach sich der Beirat dann aber einstimmig für die Alternative namens „Geometrische Formen“ aus, mit der Begründung, dass diese sich mit ihrer „kräftigen Farbgebung und perspektivischen Darstellung“ gegenüber den Werbeflächen besser durchsetzen würde und weniger anfällig wäre für Vandalismus.

Aus Sicht der Stadt sind beide Varianten denkbar, die Entscheidung will sie den Bürgern überlassen. Deren Votum soll zu Jahresbeginn 2019 in ähnlicher Form wie beim Markt und der Möblierung der Fußgängerzone in Form von Stimmkarten eingeholt werden.

Zunächst wird sich am Montag, 3. Dezember, um 17 Uhr wieder der Stadtplanungs- und Bauausschuss mit dem Thema befassen.