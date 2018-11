Parallel zum Live-Talk der beiden wurde ein Einspielfilm, gedreht bei der Einweihung des „Lunch Clubs“ als „RTL-Kinderhaus“ Ende August, gezeigt. Ein erfolgreicher Schritt für die Ahlener Einrichtung, der auf dem gemeinsamen Engagement des LR Global Kids Fund mit der Stiftung RTL – Wir helfen Kindern beruht.

Bereits zum dritten Mal war der LR Global Kids Fund beim bekannten RTL-Spendenmarathon dabei. „Auch in diesem Jahr haben sich unsere Vertriebspartner, Fördermitglieder und Kunden wieder so intensiv engagiert, dass wir stolz gemeinsam mit drei Partnern diese Spendensumme von 200 000 Euro überreichen konnten“, freute sich Andreas Friesch.

Die Spende des LR Global Kids Fund kommt wie in den Vorjahren auch zu einem großen Teil dem „Lunch Club“ Ahlen sowie den beiden „RTL-Kinderhäusern“ in Stuttgart und Leipzig zugute.

„ Ein sehr bewegender Moment. Ein sehr bewegender Moment. “ Andreas Friesch

Aktuell gibt es in Deutschland 18 „RTL-Kinderhäuser“, in denen Kinder neben einer ausgewogenen Mahlzeit auch Hausaufgabenhilfe und liebevolle Betreuung erhalten. Zudem werden sie durch kreative Spiel- und Bildungsangebote gefördert.

Unterstützung gab es auch in ganz anderer Form: Nicht nur drei LR Vertriebspartner, sondern auch LR-Chef An­dreas Friesch saß neben Prominenten am Telefon im Studio und hat Spendenzusagen von Anrufern aus ganz Deutschland entgegen genommen. „Ein sehr bewegender Moment, wenn man live erlebt, wie viele Menschen sich von Herzen für Kinder in Not einsetzen“, so Andreas Friesch.

Ein Eindruck, den auch Pfarrer Markus Möhl, Gründer und Vorsitzender des „Lunch Clubs“, nur bestätigen kann. Er war als Gast mit im Studio und darüber hinaus auch beeindruckt, wie viele Prominente, darunter Irene Sheer, Wincent Weiss, Birgit Schrowange, Lars Riedel oder Henry Maske, sich für notleidende Kinder engagieren.