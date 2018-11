Wie die Polizei berichtet, betrat der männliche Täter am Dienstag gegen 23.47 Uhr ein Spielhalle an der Rottmannstraße, bedrohte die anwesende Angestellte mit einem Hammer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Mit der Beute flüchtete der Täter aus der Spielhalle in unbekannte Richtung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 170-190 cm groß, schlanke Statur, trug bei der Tatausführung dunkle Sportkleidung und war schwarz maskiert. Der Täter sprach mit russischem Akzent und führte einen Hammer mit sich.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, sich bei der Polizeiwache Ahlen, Telefon 02382-9650 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.